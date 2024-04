El Despertador: qué viene tras la intervención de SOS, tensiones de Gobierno y más

El Despertador Foto: El Espectador

🔴 Hacienda lanza plan para el cambio climático

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció el lanzamiento del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático y Biodiversidad del sector Hacienda. El evento está programado para este jueves a las ocho de la mañana en el auditorio de Casa de Santa Bárbara. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también revelará las encuestas relacionadas con el empleo informal y la seguridad social, mercado laboral de la juventud y mercado laboral por parentesco y según sexo.

🔴Se agudiza choque entre el Gobierno y el Congreso

Una fuerte polémica generó la decisión del presidente del Senado, Iván Name, de suspender la sesión plenaria del miércoles en la que se esperaba la discusión de la reforma pensional. Según Name, se trató de una forma de protestar contra el presidente Gustavo Petro por sus recientes declaraciones contra senadores de la Comisión Séptima, específicamente contra quienes votaron por archivar su reforma a la salud. El mandatario respondió señalando que se trata de un “sabotaje” a la pensional y recibió el respaldo del presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien le dijo a Name que “hay que ser muy mezquino para actuar de esa manera”. Este choque entre Legislativo y Ejecutivo también tiene como escenario la calle, donde Gobierno y oposición han citado a sus simpatizantes para medir fuerzas.

🔴Lo que viene tras la intervención de la EPS SOS

Con la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), este jueves ya son 25,1 millones los colombianos afiliados a una EPS intervenida. De acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el superintendente Luis Carlos Leal, estas medidas se han tomado para administrar las entidades de salud, más no para liquidarlas. Por su parte, en el Congreso, los ocho senadores que hundieron la reforma a la salud en la comisión Séptima examinan radicar una proposición en los próximos días para que se cree una comisión de seguimiento a las intervenciones de la Supersalud.

🔴 Plan de desarrollo, a debate

En el concejo de Bogotá se debatirá el cumplimiento, metas y ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo de Bogotá del alcalde Carlos Fernando Galán, con invitados como Giovannny Mauricio Tarazona Bermúdez, Rector Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Andrés Castro Franco, Personero Distrital; Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Contralor de Bogotá D.C.; Viviana Barberena Nisimblat, Veedora Distrital. También comenzará el racionamiento de agua en la zona 1 de Bogotá, en donde la zonas afectadas serán:-Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45-Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45-Entre calle 85 y calle 26, entre avenida Caracas (carrera 14)- carrera 68 Entre calle 26 a calle 44Sur, entre carrera 6 y carrera 68.

🔴Empieza la exposición “Desminar”

“Desminar”, creada por la artista mexicana Tania Candiani y curada por Gabriela Rangel, llega a la galería Fragmentos en Bogotá el 13 de abril. La exhibición busca explorar la memoria de la violencia a través de un detector de minas que traduce las huellas de guerra presentes en el suelo del contra monumento. Utilizando imágenes y sonidos, Candiani pretende revelar las heridas del conflicto armado colombiano y del movimiento estudiantil de Tlatelolco en México. La exposición estará abierta al público hasta el 28 de julio de 2024 y presenta una experiencia inmersiva con videoinstalaciones y registros sonoros. Además, se exhibirá la “Caja Libro”, que contiene textos, storyboard y grabaciones del suelo de Fragmentos y la Plaza de Las Tres Culturas. La exposición plantea preguntas sobre la necesidad de desminar un suelo de acero y qué historias guardan las placas martilladas por mujeres víctimas del conflicto armado.Las instituciones involucradas en la presentación de esta exposición son: el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Museo Nacional de Colombia, Fragmentos: Espacio de Arte y Memoria, la Feria Internacional de Arte de Bogotá - ARTBO y la Universidad Nacional de Colombia.

🔴Vuelve a elevarse la tensión entre México y Ecuador

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que su gobierno presentará este jueves una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, luego del asalto a la embajada de su país en Quito. ”Se analizó temprano y sí, originalmente se pensaba presentar la denuncia hoy (miércoles), pero lo vamos a hacer el jueves para ajustar algunas cosas”, dijo. López Obrador presentó también imágenes inéditas de la incursión policial en la embajada para capturar al asilado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción.

🔴Millonarios vs. la altura de La Paz

Millonarios se prepara para su excursión de este jueves en la altura de La Paz para enfrentar al Club Bolívar, uno de sus rivales directos en el Grupo E de la Copa Libertadores 2024, que viene de ganar en la primera jornada de la fase de grupos de este certamen. Los bolivianos arrancaron con victoria su participación en la competición. Fue con un contundente 4-0 como visitantes ante Palestino, con un doblete del brasileño Chico da Costa —exjugador de Atlético Nacional— y los tantos de Bruno Savio y Ramiro Vaca. Los embajadores vienen de empatar 1-1 con Flamengo (Brasil) en El Campín.

🔴Luis Díaz, contra Atalanta

Desde las 2:00 p.m., el Liverpool de Luis Díaz abre su participación en los octavos de final en la UEFA Europa League. Ayer, en la Champions League, Barcelona derrotó de visita a París Saint-Germain 3-2 y Atlético de Madrid venció en casa 2-1 al Borussia Dortmund.