Reformas, inflación, Giro de Italia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Vuelven los debates de las reformas al Congreso y a la Cámara

Esta semana en el Congreso, la atención se vuelve a centrar en las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, quien ha realizado cambios en su equipo tras el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La expectativa aumenta, especialmente después de que el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara, Andrés Calle, fueran mencionados en el escándalo. Aunque la agenda en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se debaten las reformas pensional y laboral, aún no está definida, el tiempo apremia. La reforma pensional debe aprobarse antes del 20 de junio para no ser archivada, por ejemplo. También espera la presentación de una nueva reforma de salud esta semana, luego de conversaciones entre el gobierno y los legisladores la semana pasada.

🔴 La propuesta de Petro de “Gobierno con los barrios populares

El presidente Gustavo Petro lanzó la iniciativa “Gobierno con los barrios populares”, un nuevo enfoque gubernamental, similar a “Gobierno con el pueblo”. Durante esta semana, el primer mandatario y sus ministros recorrerán algunas de las grandes ciudades del país para socializar sus políticas y escuchar las preocupaciones de la ciudadanía. El recorrido comenzará este lunes en Bogotá, con la inauguración a las 8: 00 a.m. en Ciudad Bolívar. También se tiene una visita prevista a Soacha, y luego, durante la semana, el desplazamiento a Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira, Manizales, Buga y Tuluá.

🔴 Semana clave para la inflación

Esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará dos datos relevantes para conocer la evolución de la carestía en Colombia.El primero es el Índice de Precios al Productor (IPP) que, como su nombre lo indica, mide la evolución de los precios que son asumidos por los productores en el país, siendo un dato relevante para identificar las primeras presiones inflacionarias que se podrían experimentar en el mercado.

En marzo, la variación anual del IPP fue negativa para el total de la producción nacional (-4,39 %), así como para los exportados (-18,42 %). Los productos destinados para el consumo interno fueron los únicos que registraron un repunte, el cual fue del 1,15 %.Este lunes, a las 2 de la tarde, el DANE publicará los resultados del IPP con corte a abril.

El segundo dato relevante es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es conocido coloquialmente en Colombia como inflación. Este mide la variación en el precio que experimentan los productos y servicios que componen la canasta básica familiar de los colombianos, como lo es alimentos, alojamiento, servicios públicos, transporte, artículos para el hogar…Este es un indicador que sigue siendo alto en el país, pues la meta que ha trazado el Banco de la República es que llegue al 3 %. En marzo, este registró una variación anual del 7,36 %, lo que, a su vez, se traduce en una considerable reducción de 5,98 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2022.

En suma, la inflación ha tenido una desaceleración importante, pero es necesario que baje más.Esto es especialmente importante para respaldar la serie de reducciones de las tasas de interés que ha hecho la junta directiva del Banco de la República pues, hay que recordar, el encarecimiento del crédito ha sido su principal herramienta para mitigar la carestía en el país (en teoría, si se reduce la demanda -limitando el atractivo y acceso del crédito- se presiona a la baja los precios de los productos y servicios).

El dato de la inflación lo publicará el miércoles el Dane, a las seis de la tarde. Se espera que este indicador siga bajando. De hecho, se prevé que continúe esa senda hasta alcanzar la meta del 3 %, en 2025.

🔴 Avanza la discusión sobre la posesión del rector de la Universidad Nacional

Esta semana se espera que continúen las reacciones y los diálogos por la posesión, en una notaria, de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le aseguró a Peña, rector designado, que “siempre he estado dispuesto al dialogo. Demos la lección de la democracia; que las personas que constituyen la universidad, decidan”.

Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU), órgano que designo a Peña, para hablar sobre la situación de la universidad y las controversias en torno a la designación de la nueva cabeza de la institución educativa.

🔴 La implementación del Acuerdo de Paz no se ha detenido en el gobierno Petro, pero los cambios son escasos

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame publica este lunes su informe anual sobre el Acuerdo de Paz, en el que analiza el estado de ejecución del pacto firmado, que cumple este año ocho años, la mitad del tiempo estimado para su implementación.

Una de las conclusiones del documento, que analiza el período entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, es que durante el último año de ejecución del Acuerdo de Paz —ya en la administración de Gustavo Petro— “se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior”; es decir, durante el gobierno de Iván Duque.

🔴 José Raúl Mulino, respaldado por Martinelli, es el nuevo presidente de Panamá

El delfín del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por corrupción, fue elegido este domingo nuevo presidente de Panamá, imponiéndose con una amplia diferencia a sus adversarios directos, que vieron cómo se dividían los votos entre ellos, mientras se imponía el candidato que prometió devolver el dinero a los bolsillos de los panameños.

La victoria la dio a conocer el presidente del Tribunal Electoral panameño, el magistrado Alfredo Juncá, a través de una llamada telefónica que sostuvo con el mandatario electo, que fue transmitida por la televisión: “Me complace comunicarle que usted, en este momento, de forma extraoficial, es el ganador de la Presidencia de Panamá”.

Tras su triunfo, Mulino dijo no ser el “títere” de nadie. Además, en sus primeras declaraciones, llamó a un gobierno de unidad nacional, con el fin de resolver los problemas del país, que atraviesa una crisis económica ligada a la sequía del Canal de Panamá, y añadió que “habrá un presidente respetuoso de la libertad de expresión y de los derechos humanos”. Entre quienes lo felicitaron están la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el secretario de la OEA, Luis Almagro. Laurentino Cortizo, mandatario saliente, hizo lo mismo y se comprometió con una “transición ordenada”.

🔴 Colombia brilla en el Giro de Italia 2024

Tres ciclistas colombianos están en el top 10 de la clasificación general del Giro de Italia, luego de cumplidas las dos primeras etapas de la competencia, liderada por el esloveno Tadej Pogacar. Daniel Felipe Martínez es tercero, Einer Rubio quinto y Esteban Chaves noveno. Este lunes la oportunidad de figurar será para los velocistas Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, pues habrá un recorrido plano de 166 kilómetros propicio para las llegadas masivas.

🔴 Luto en el fútbol por la muerte de César Luis Menotti.

Argentina y el mundo del fútbol lloran por César Luis Menotti, fallecido este domingo a los 85 años de edad. ‘El Flaco’ fue el arquitecto de la conquista del primer título mundial de la selección albiceleste, en 1978, y uno de los estrategas más respetados del balompié internacional. Sus exequias se realizarán en Buenos Aires.

🔴 100 años de Willie Rosario

El timbalero puertorriqueño, también conocido como “Mister Afinque”, cumple 100 años hoy 6 de mayo. El artista continúa activo con su orquesta y realiza presentaciones en toda Latinoamérica. Para celebrar su centenario ofreció un concierto en su país al lado de artistas fundamentales en la historia de su orquesta, entre ellos Gilberto Santa Rosa y Tony Vega. Familiares, amigos y fanáticos lo acompañaron.El Espectador estuvo presente en la celebración, si quiere conocer los detalles del evento y sobre la carrera de Rosario ingrese al siguiente enlace.