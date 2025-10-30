El Despertador: restricción a motociclistas, ONU en Colombia, paro de Fecode y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Fiscalía mencionó a la Segunda Marquetalia en su investigación por el crimen del senador Miguel Uribe

Durante la audiencia de imputación y medida de aseguramiento de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, la Fiscalía General de la Nación reveló que dentro de la investigación por el asesinato de senador Miguel Uribe Turbay, aparecen menciones a la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Márquez”.

Según el ente acusador, el hombre habría actuado como intermediario entre la organización criminal que ordenó el homicidio, y asumió la coordinación del plan desde su fase inicial, delegando la ejecución en alias “El Costeño”, ya procesado por este caso.

La evidencia señala que alias “El Viejo” habría entregado el arma modificada que se usó contra el senador y realizó tareas de seguimiento previo. Además, una semana después del hecho, el 14 de junio, le habría proporcionado dinero, un teléfono celular y apoyo logístico a Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, con el fin de facilitar su desplazamiento a Caquetá.

Allí, señaló la Fiscalía, integrantes de la Segunda Marquetalia la recibirían y entrenarían en técnicas de francotirador y manejo de drones. El pasado 28 de octubre, el nuevo director de la Policía, el general William Rincón, señaló que esta disidencia de las Farc habría sido la determinadora del magnicidio.

🔴Corcho será cabeza de lista del Pacto Histórico; Pizarro no volverá al Senado

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora María José Pizarro anunció que no buscará repetir curul en el Congreso a partir del próximo año. La decisión llega en medio de las disputas internas en el Pacto Histórico, particularmente la que sostenía Pizarro con la Exministra de Salud Carolina Corcho por el primer renglón de la lista del Senado de este movimiento.

“Desde esta curul hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y con un pie en las calles. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho desde el compromiso que asume por los próximos cuatro años liderando la nueva bancada del Pacto Histórico”, afirmó Pizarro. Y agregó: “No tenemos derecho a convertir un momento de alegría en un escenario de confrontación política interna. Esas no son las disputas que le interesan al pueblo. Mi compromiso no es por una curul sino con Colombia. Lejos de discusiones que enfrían el ánimo, regreso a la lucha política que aprendí en la casa y practiqué en las calles”.

🔴 Paro nacional de Fecode

Fecode, que reúne a varios sindicatos de maestros en el país, hará un paro de 24 horas este jueves, 30 de octubre. Como lo confirmaron varios sindicados de profesores, las movilizaciones se llevarán a cabo en la mayoría de las capitales colombianas. En algunas, las protestas iniciarán alrededor de las 8:30 am. En otras, como Bogotá, está previsto que los docentes se encuentren a las 9 a.m.

Una de las principales razones por las cuales se manifestarán los maestros son las dificultades que han tenido que enfrentar en el nuevo modelo de salud. Para hacerle frente a estos problemas, el Ministerio de Educación anunció el miércoles que crearán una mesa de alto nivel para atender esos tropiezos.

🔴A partir de hoy Bogotá restringe circulación de motos durante puente festivo de Halloween

La Secretaría de Movilidad confirmó que, durante el puente festivo de Halloween, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, las motocicletas tendrán restricción de circulación en Bogotá. Tenga en cuenta que la medida incluye la prohibición de llevar parrillero durante toda la vigencia y una restricción total entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en principales corredores viales como la NQS, la avenida Boyacá, la calle 26, la Séptima y la avenida Suba, entre otras.

Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo es reducir siniestros y hechos de violencia, tras registrarse en los últimos años hasta 16 muertes en estas fechas, la mayoría de las motociclistas. Más de 2.000 uniformados y 15 puntos de control vigilarán el cumplimiento de la norma. Quienes la incumplan deberán pagar una multa de $604.100 y podrían enfrentar la inmovilización del vehículo.

🔴 Consejo de Seguridad definirá este jueves el futuro de la Misión de ONU en Colombia

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votará este jueves a las 9:30 a.m. la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en uno de los momentos diplomáticos más tensos desde su creación en 2017. La decisión llega marcada por las críticas del gobierno de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro y por el relevo reciente en la jefatura de la Misión, ahora en manos del diplomático eslovaco Miroslav Jenča.

La Misión de Verificación —establecida tras la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC— ha acompañado durante ocho años la reincorporación de excombatientes y la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz y recientemente la aplicación de sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido— y diez son no permanentes, elegidos por periodos de dos años. Para que la resolución sea aprobada, se requieren al menos nueve votos a favor y que ninguno de los cinco miembros permanentes ejerza su poder de veto.

En la práctica, esto significa que el respaldo de Estados Unidos es decisivo, especialmente en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre Washington y Bogotá.

🔴Trump y Xi Jinping se reúnen en Busan en medio de tensiones comerciales y estratégicas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se encuentra en la ciudad surcoreana de Busan para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en lo que será su primer encuentro cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca. La cumbre, prevista para este jueves 30 de octubre, se enmarca en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y representa un intento de ambas potencias por estabilizar sus relaciones bilaterales en un contexto de crecientes tensiones.

Entre los principales temas de la agenda están la guerra comercial que ha afectado a ambas economías, con una escalada de aranceles y restricciones que ambas partes buscan mitigar. Trump ya ha mostrado disposición a reducir los aranceles impuestos a China, confiando en la colaboración china para enfrentar la crisis del fentanilo que afecta a Estados Unidos.

🔴 Se inicia el aumento de la transferencia de Colombia Mayor

Desde este 30 de octubre, las mujeres mayores de 70 años y los hombres de más de 74 años pasarán de recibir COP 80.000 a COP 230.000. Los beneficiarios de la transferencia monetaria de Colombia Mayor de más de 80 años también tendrán una nivelación del subsidio, quienes también pasarán a recibir el mismo monto. “La entrega de los recursos se realizará del 30 de octubre al 14 de noviembre, a través de transferencia bancaria o giro, dependiendo del canal asignado a cada beneficiario. El programa, que atiende a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, beneficiará en este ciclo a 1.683.920 personas en todo el país. De este total, 1.148.877 beneficiarios recibirán el nuevo monto de 230.000 pesos”, informó Prosperidad Social. El total de la inversión asciende a COP 324.240 millones.