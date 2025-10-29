Hay paro nacional de Fecode este 30 de octubre: estos son los puntos de encuentro

Movilizaciones en apoyo a las reformas sociales, dentro de ellas la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro Foto: El Espectador - José Vargas

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que reúne a los sindicatos de los maestros, se movilizará este 30 de octubre en varias ciudades del país. ¿La razón? Protestarán por los problemas que se vienen presentando en su sistema de salud.

Piden, entre otras cosas, que se mejore la administración del Fomag y que haya más eficiencia, transparencia y control sobre los contratos con las IPS de la red que atiende a los profesores.

De hecho, este miércoles, 29 de octubre, el Ministerio de Educación anunció que acordó con el magisterio la creación de una “mesa interinstitucional de alto nivel” para atender las dificultades reportadas en la implementación del nuevo modelo de salud. En esa mesa estarán los ministerios de Salud, Trabajo y Educación.

Otra de las razones que motivan el paro de los maestros tiene que ver con el Acuerdo 003 de 2024, firmado entre Fecode y el Gobierno. Este acuerdo incluye compromisos sobre salarios, prestaciones, condiciones laborales y el nuevo modelo de salud del magisterio. Según el sindicato, varios de esos compromisos aún no se han cumplido.

Así mismo, los sindicatos están pidiendo una reforma al Sistema General de Participaciones y la creación de una Ley Orgánica de Competencia justa que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024. Este acto modificó normas sobre la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales en materia de educación.

Se prevé que las manifestaciones empiecen entre las 8 a.m. y 9 a.m. en la mayoría de capitales. Aquí están algunos de los puntos de encuentro.

Punto de encuentro en Bogotá

En la capital colombiana los manifestantes empezarán a llegar al Parque Nacional a las 9 a.m., desde donde marcharán.

Marchas en Medellín

En Medellín, los maestros que salgan a marchar se encontrarán en la sede de la Asociación de institutores de Antioquia (Adida), que está ubicada en la Cl. 57 #42-70.

Marchas en Florencia, Caquetá

En la capital de Caquetá, los maestros se encontrarán en el Polideportivo Versalles a las 7 a.m. donde tendrán una asamblea informativa. Posteriormente, a las 9 a.m. empezarán a movilizarse.

Movilización en Barranquilla

En la capital del Atlántico los profesores se encontrarán en la Universidad del Atlántico a las 8:30 a.m. Es posible que también se desplacen a ese lugar maestros de los municipios aledaños.

Santa Marta, Magdalena

En un comunicado, la Junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena anunció que también se sumará a las movilizaciones de este 30 de octubre. En Santa Marta, los docentes se encontrarán en la Institución Educativa Liceo Celedón a las 8 a.m.

Bucaramanga también marchará

Los profesores de la capital de Santander también se unirán al paro nacional convocado por Fecode. El punto de encuentro será el Parque Santander, a las 9 a.m.

Marchas en Armenia

En la capital del Quindío la movilización convocada por los sindicatos arrancará desde la Plaza de Bolívar. Allí se encontrarán los profesores desde las 7:30 a.m.

Cúcuta, paro desde las 8 a.m.

En la capital de Norte de Santander, los maestros se encontrarán en el Parque Simón Bolívar a las 8 a.m.

Ibagué

En la capital del Tolima, el lugar donde se darán cita los profesores será la Casa del Maestro, a las 8 a.m.

Montería

En el caso de la capital de Córdoba, las concentraciones empezarán a las 8 a.m. frente a las oficinas de la sede del Fomag. Desde allí, los participantes marcharán hasta llegar al Parque Laureano Gómez

