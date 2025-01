Reuniones de Petro por peajes, futuro de James Rodríguez y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Gobierno Petro se reunirá con concesionarios para buscar solución al alza de peajes

Este lunes, el presidente Gustavo Petro encabezó una reunión con su equipo del sector de transporte para analizar el impacto del aumento en las tarifas de peajes, un tema que ha generado tensiones con el uribismo en los últimos días. Según la ministra de Transporte, María Constanza García, la reunión también sirvió para revisar los acuerdos alcanzados con los transportadores durante recientes manifestaciones. García anunció que este martes se citará a seis concesionarios responsables de los incrementos para evaluar la situación y definir acciones. En Antioquia, algunos peajes reportan aumentos de hasta el 60 %. Petro calificó como un “completo error” la privatización de las vías en ese departamento, señalando al uribismo y al vargasllerismo como responsables. Además, instó a la Superintendencia a actuar frente a posibles abusos en las tarifas.

🔴 “La investigación apenas está iniciando”: JEP sobre hallazgos en La Escombrera

Este lunes 6 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que no se ha confirmado que las estructuras óseas halladas en La Escombrera en diciembre pasado correspondan o no a las víctimas de la ‘Operación Orión’, llevada a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002. “La investigación apenas está iniciando”, aclaró la Jurisdicción. De acuerdo con el órgano de justicia transicional, con el fin de aclarar algunos rumores sobre la identificación de los cuerpos, señaló que, por el momento, las labores para dar con la identidad de los restos humanos se están adelantando. Para la JEP, ni su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, ni el magistrado relator de las medidas cautelares de protección en La Escombrera, Gustavo Salazar, “han dicho que estos hallazgos, encontrados en un trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pertenezcan o no a víctimas de la ‘Operación Orión’. Esto está por determinarse”.

🔴 Diez años del ataque a Charlie Hebdo

Se cumplen 10 años del ataque terrorista contra la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que el lunes publicó un número especial con caricaturas sobre Dios, para reafirmar que sus ganas de reír “no desaparecerán jamás”. El 7 de enero de 2015, 12 personas, entre ellas ocho miembros de la redacción, fueron asesinados por los hermanos Kouachi, franceses de origen argelino que habían jurado lealtad a Al Qaeda. Entre las víctimas se encontraban el dibujante Charb, así como dos leyendas de la caricatura en Francia, Cabu y Wolinski.

🔴 James Rodríguez y Juan Fernando Quintero podrían definir su futuro

James Rodríguez, tras rescindir su contrato con el Rayo Vallecano por falta de minutos, podría fichar por clubes como Boca Juniors, América de México o el Junior de Barranquilla.

Por su parte, Juan Fernando Quintero dejó Racing de Avellaneda por razones personales y está cerca de unirse a América de Cali este martes.

Ambos jugadores, con la mirada puesta en el Mundial 2026, buscan recuperar su mejor nivel para ser piezas clave de la selección colombiana. Se espera que sus futuros se decidan en las próximas horas.

🔴 Rally Dakar

Luego de superar la dureza de la segunda etapa, continúa este martes el Rally Dakar 2025 con la disputa de la tercera etapa, entre Bisha y Al Henakiyah sobre 495 kilómetros cronometrados. El antioqueño Javier Vélez ocupa el puesto 102 en autos y el bogotano Francisco Alvarez la casilla 66 en motos.