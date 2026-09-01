El programa de ahorro de energía, la citación a Salvatore Mancuso y más en El Despertador

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🔴 Arranca el programa de ahorro de energía

Desde hoy, martes 1 de septiembre, comienza a aplicarse el esquema transitorio de ahorro de energía diseñado por la CREG para enfrentar el fenómeno de El Niño. La medida tendrá seis meses de duración y establece metas individuales de consumo para cada hogar y pequeño negocio, calculadas con base en su historial de los últimos doce meses. Quienes superen en más de 10 % su meta pagarán un cobro adicional sobre los kilovatios excedentes: 30 % para estratos 1 a 3, 50 % para estratos 4 a 6 y 70 % para pequeños negocios. El primer ciclo de lectura será pedagógico y no generará cobros, pero sí contará para el programa.

El esquema también contempla beneficios: los usuarios que reduzcan su consumo en más de 10 % recibirán un reconocimiento económico al final del periodo, con recursos provenientes de los cobros adicionales. No todos participarán: hospitales, colegios, organismos de emergencia y usuarios en municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto estarán exentos.

🔴 De la Espriella posesionará al nuevo Consejo Nacional Electoral desde Barranquilla

Los nueve magistrados electos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aterrizarán en Barranquilla (Atlántico) para posesionarse este 1° de septiembre a las 11:00 a. m. La primera sala plena sería el miércoles inmediatamente siguiente, donde comenzarían a discutir temas como la presidencia de ese tribunal. Todos llegarán a la que funciona como la sede principal de la Presidencia de Abelardo de la Espriella, quien está cumpliendo una agenda privada tanto este lunes como el martes. En todo caso, es el mandatario quien posesiona a los nuevos magistrados, como el fue caso hace cuatro años.

¿Quiénes componen el CNE? Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (ambas del Pacto Histórico).

🔴 Fiscalía hará entrevista a Salvatore Mancuso por investigación contra Uribe Vélez

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, fue citado por la Fiscalía General a una diligencia de entrevista dentro de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La diligencia se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre en Montería (Córdoba), dos días antes de la indagatoria de Uribe Vélez, programada para el viernes 4 de septiembre, a las 9:00 de la mañana. Mancuso declarará en calidad de testigo y el equipo de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema se desplazará hasta la ciudad.

Los tres expedientes regresaron a manos de la Fiscalía en septiembre de 2020, luego de que Uribe Vélez renunciara al Senado y la Corte Suprema perdiera competencia para continuar con las investigaciones. Los procesos se relacionan con hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

🔴 Abelardo de la Espriella y su batalla cultural: ¿“salvar a Colombia” o una cortina de humo?

Desde el día de su posesión, Abelardo de la Espriella declaró una batalla cultural para “salvar a Colombia”. ¿En qué consiste esa batalla? ¿Un intento para transformar los valores de Colombia o es una cortina de humo para gobernar desde otra agenda? Detrás de sus discursos sobre Dios, familia, orden y valores tradicionales hay una disputa por algo más profundo: quién define qué significa ser colombiano y qué país debe construirse. En este capítulo de Pescao Envenenado, ponemos bajo la lupa la batalla cultural que propone el Presidente.

Escúchelo aquí:

🔴 Cifra de muertos en Nepal sigue aumentando

El balance de la tragedia provocada por las inundaciones y deslizamientos en Nepal y el Tíbet volvió a aumentar este lunes y se acercó a los 1.000 muertos. Los reportes más recientes contabilizaban más de 900 fallecidos y miles de desaparecidos, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Las operaciones se concentran especialmente en varios túneles de proyectos hidroeléctricos, donde cientos de trabajadores permanecen desaparecidos y algunos podrían estar atrapados bajo toneladas de barro y escombros. La magnitud de la destrucción, las carreteras arrasadas y el riesgo de nuevos deslizamientos dificultan el acceso de los rescatistas, que cuentan con el apoyo de equipos procedentes de China e India.

🔴 Décima etapa en la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 retoma su camino después del primer descanso con una etapa que promete un desenlace al embalaje, pero que está lejos de ser un día diseñado para los velocistas puros. La etapa 10, de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, abre la segunda semana de competencia con un recorrido irregular y exigente por el calor, en el que la fuerza y la versatilidad pueden terminar imponiéndose a la velocidad.

Mientras los velocistas y aventureros buscarán quedarse con la victoria de etapa, Enric Mas afrontará por segundo día consecutivo la jornada con el maillot rojo. El español del Movistar lidera la clasificación general con una ventaja de 1:18 sobre Primoz Roglic, segundo en la general con Red Bull Bora. El austríaco Felix Gall, del Decathlon, ocupa la tercera posición a 1:39 del líder.

Hora y dónde ver la etapa 10 de la Vuelta a España

Hora de inicio de transmisión: 8:45 a.m. (hora de Colombia).

TV: Caracol Sports y ditu.

🔴 Concejo debate alivios para morosos e incentivos tributarios en Bogotá

Este martes 1 de septiembre, a las 2:00 p. m., la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá dará primer debate a dos proyectos que buscan modificar la política tributaria de la ciudad: uno plantea incentivos para atraer inversión y generar empleo, y el otro propone alivios temporales en intereses y sanciones para quienes tengan obligaciones en mora.

El primero es el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. La iniciativa busca establecer beneficios tributarios para mejorar la competitividad de Bogotá, atraer nuevas inversiones y estimular la creación de puestos de trabajo, además de fortalecer el recaudo distrital.El segundo, de autoría del concejal Emel Rojas, propone un beneficio temporal sobre intereses y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias vencidas. En la práctica, la discusión pondrá sobre la mesa qué alivios podrían recibir los morosos, bajo qué condiciones y cuánto dinero espera recuperar el Distrito con esta medida.Los dos proyectos fueron acumulados por unidad de materia y serán discutidos conjuntamente. Los ponentes son los concejales Armando Gutiérrez, Julián Felipe Triana y Juan Manuel Díaz.

La sesión será clave para definir hasta dónde puede llegar Bogotá en descuentos y beneficios tributarios sin afectar sus ingresos, y qué compromisos deberán asumir empresas y contribuyentes para acceder a esas ventajas.

🔴 Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur, casi 30 años después del crimen

Un jurado de Las Vegas declaró culpable este lunes a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, por el asesinato en primer grado de Tupac Shakur, ocurrido el 7 de septiembre de 1996. El veredicto, alcanzado después de menos de tres horas de deliberación, representa la primera condena relacionada directamente con la muerte del reconocido rapero, quien fue baleado desde un vehículo mientras viajaba junto a Marion “Suge” Knight y murió seis días después, a los 25 años.

Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, no fue señalado como el hombre que disparó, pero la Fiscalía sostuvo que organizó el ataque y consiguió el arma utilizada en el crimen. La investigación estableció que el ataque ocurrió después de una pelea en un casino de Las Vegas entre Tupac y miembros de su entorno con Orlando Anderson, sobrino de Davis. Según los fiscales, Davis buscó vengarse y reunió al grupo que posteriormente encontró el vehículo de Shakur y abrió fuego.