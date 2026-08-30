Abelardo de la Espriella y su batalla cultural: ¿“salvar a Colombia” o una cortina de humo?

Desde el día de su posesión Abelardo de la Espriella declaró una batalla cultural para “salvar a Colombia”. ¿En qué consiste esa batalla? ¿Un intento para transformar los valores de Colombia o es una cortina de humo para gobernar desde otra agenda? Detrás de sus discursos sobre Dios, familia, orden y valores tradicionales hay una disputa por algo más profundo: quién define qué significa ser colombiano y qué país debe construirse. En este capítulo de Pescao Envenenado, ponemos bajo la lupa la batalla cultural que propone el Presidente.