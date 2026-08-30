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Abelardo de la Espriella y su batalla cultural: ¿“salvar a Colombia” o una cortina de humo?

Desde el día de su posesión Abelardo de la Espriella declaró una batalla cultural para “salvar a Colombia”. ¿En qué consiste esa batalla? ¿Un intento para transformar los valores de Colombia o es una cortina de humo para gobernar desde otra agenda? Detrás de sus discursos sobre Dios, familia, orden y valores tradicionales hay una disputa por algo más profundo: quién define qué significa ser colombiano y qué país debe construirse. En este capítulo de Pescao Envenenado, ponemos bajo la lupa la batalla cultural que propone el Presidente.

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Joseph Casañas Angulo, Laura Camila Arévalo Domínguez y Omar Rincón
30 de agosto de 2026 - 11:51 p. m.
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Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com

Por Omar Rincón

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