Esposa de un coronel protagonizó discusión en un aeropuerto: “Tú eres nada”

Las imágenes del incidente fueron rápidamente compartidas en redes sociales, generando indignación. Foto: Twitter

En un nuevo caso de intolerancia al estilo “¿usted no sabe quién soy yo?” tuvo como protagonista a una mujer presuntamente esposa de un coronel del Ejército Nacional.

Los hechos ocurrieron en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. El video fue captado por una de las personas que se encontraban en el lugar. En este, se puede ver a la mujer en cuestión humillando verbalmente a un miembro de la policía.

(Puede leer: Licencia por luto en Colombia: cuántos días son y cómo se puede pedir)

El policía le estaba pidiendo respeto a la mujer, a lo que esta le responde de forma humillante:“yo respeto a mi esposo que es militar. Tú eres policía, o sea, tú eres nada. Mi marido sí es coronel, ¿Tú eres qué?”, dice la mujer que aún no ha sido identificada. Además, al momento de preguntarle al policía qué es, realiza un gesto facial de asco.

Hacerla famosa



Le llamaron la atención a esta mujer en un aeropuerto y reacciona asi con el uniformado.@PoliciaColombia pic.twitter.com/e279mAK9Na — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 27, 2023

El uniformado, que tampoco ha sido identificado, solo se queda en silencio ante las agresiones verbales de la mujer. La Policía aún no se pronuncia frente a los hechos.

(Puede leer: Lord Alejandro: el falso Duque que estafó a una pareja de abogados en Medellín)

En redes sociales, usuarios molestos con la actitud de la mujer, recordaron varios casos recientes de la célebre frase “¿Usted no sabe quién soy yo?” protagonizados por el senador Alex Flórez, el hijo de Mussa Besaile y el “Vea en lo que ando” del joven que agredió a una servidora pública en Bogotá.

“Veo este video y ratifico que hay personas que definitivamente lo único que tienen es dinero”, “Pobres policías, ellos son los que ponen el pecho siempre, ese no es el trato que merecen”, “otro triste capítulo de ¿Usted no sabe quién soy yo?” y “Ella no es militar ni nada, entonces creo que debe respetar a las instituciones como una civil más”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales más destacados.

(Puede leer: Westcol es declarado persona ‘non grata’ en Ibagué tras burlarse de la ciudad)

Ejército Nacional se pronuncia

Ante los hechos, el Ejército Nacional, por medio de su cuenta de Twitter, aclaró dos puntos sobre la mujer y las cosas que dice. Primero, especifica que la mujer no es esposa de ningún coronel, pero aclara que sí tuvo un vínculo marital con un mi miembro del Ejército hace siete años.

Finalmente, el Ejército también aclara que reconoce y aprecia el trabajo de cada miembro de la Policía.