Esta es la programación de Santa Marta para celebrar sus 501 años con la Fiesta del Mar

Santa Marta cumple 501 años. Foto: Cortesía ProColombia

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Santa Marta se prepara para vivir una semana en la que la celebración desplazará, por unos días, la rutina administrativa. La Alcaldía Distrital decretó como días cívicos no laborables el 23, 24, 27, 28 y 29 de julio para facilitar la participación ciudadana en la Fiesta del Mar 2026, la festividad más emblemática de la capital del Magdalena y el principal escenario de la conmemoración de los 501 años de la ciudad.

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La medida cobija a todas las entidades e instituciones oficiales del Distrito, por lo que durante esas cinco jornadas no habrá atención al público en la alcaldía de Santa Marta ni en sus dependencias. La única excepción serán las entidades que prestan servicios de salud, las cuales continuarán operando para garantizar la atención de la ciudadanía y responder ante cualquier eventualidad durante las festividades.

Una ciudad que se detiene para celebrar su identidad

Más que un descanso administrativo, la decisión busca convertir a los samarios en protagonistas de una fiesta que, desde hace décadas, representa el vínculo histórico de la ciudad con el mar. El Distrito espera que miles de habitantes participen activamente en una programación que combinará tradición, cultura, deporte, música y actividades para toda la familia.

La Fiesta del Mar se desarrollará entre el 23 y el 29 de julio con eventos distribuidos en distintos escenarios de la ciudad, especialmente en la bahía y las playas, donde se concentrarán las competencias náuticas y buena parte de la agenda cultural que distingue esta celebración.

Una agenda para celebrar 501 años de historia

La programación oficial incluye algunos de los eventos más tradicionales de la festividad, como el Desfile de Balleneras, la Revista Náutica, la elección y coronación de las Capitanías Nacional y Distrital del Mar, el Gran Desfile Folclórico y la Serenata a Santa Marta.

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También se realizarán el Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años, encuentros culturales y académicos, actividades infantiles, el concierto góspel frente al mar y una nueva edición de Ixel Moda, que volverá a conectar las industrias creativas con la identidad samaria.

La agenda musical reunirá a artistas locales y nacionales. Entre los invitados figuran Lalo, L’omy, Mane Ariza, Stereo Beat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynel, además de Panguito Maestre, Churo Díaz, Gusi y Beéle, quienes harán parte de los conciertos programados durante la semana de celebración.

Turismo y economía, entre los grandes beneficiados

Los gremios económicos consideran que la Fiesta del Mar representa uno de los momentos de mayor dinamismo para Santa Marta. Fenalco estima que la temporada permitirá prolongar el flujo de visitantes durante todo julio, con un incremento cercano al 25% en la actividad turística, beneficiando especialmente a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercio.

Aura Carolina García, directora ejecutiva de Fenalco Magdalena, destacó la apuesta institucional por fortalecer la celebración. “Resaltamos el esfuerzo que ha hecho la Alcaldía Distrital en la organización de nuestra Fiesta del Mar. Invitamos a todos los colombianos y visitantes internacionales a vivir la nutrida agenda que tendrá Santa Marta del 23 al 29 de julio”, afirmó.

Desde Acodrés, la expectativa también es positiva. Su directora ejecutiva, Paola Narváez, aseguró que “La Fiesta del Mar es nuestra fiesta y queremos que miles de turistas descubran los sabores y la identidad samaria. El festival gastronómico Cocinar reunirá la mejor oferta culinaria de la ciudad y a nuestros cocineros tradicionales”.

Por su parte, Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Capítulo Magdalena, explicó que “para esos días la ocupación hotelera registra un incremento de visitantes, especialmente provenientes de Bogotá, Cali y Medellín. Son, sobre todo, turistas nacionales los que aprovechan y disfrutan de esta festividad tradicional. Alquilan yates, participan del desfile y de toda la oferta gastronómica disponible. Sin duda, es una gran oportunidad para impulsar la imagen de Santa Marta”.

Una imagen que busca reflejar el orgullo samario

La edición 66 de la Fiesta del Mar también estrenará identidad visual. Bajo el eslogan “Santa Marta, ¡qué vaina linda!”, la administración distrital presentó un nuevo logo inspirado en algunos de los símbolos más representativos de la ciudad.

La propuesta toma como elemento central el Morro, considerado el guardián natural de Santa Marta, cuya silueta se integra a la palabra “MAR”, mientras el faro que lo corona se convierte en un elemento gráfico de la palabra “Fiesta”.

La nueva marca acompañará toda la programación de la Fiesta del Mar 2026, que se celebrará del 23 al 29 de julio y coincidirá con los 501 años de fundación de la ciudad.

Una invitación desde Bogotá para mostrar la ciudad al país

La programación fue presentada oficialmente en Bogotá por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien encabezó el lanzamiento de la nueva identidad visual de la Fiesta del Mar e invitó a colombianos y extranjeros a visitar Santa Marta entre el 23 y el 29 de julio.

Durante el acto, el mandatario afirmó que “la Fiesta del Mar 2026 será una oportunidad para exaltar la identidad samaria, impulsar el turismo y mostrar al país y al mundo el talento, la creatividad y el potencial de Santa Marta”.

El alcalde también destacó el significado cultural de la celebración al señalar que “hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad”.

Cinco días para vivir la ciudad

El cierre de la programación llegará el 29 de julio, cuando Santa Marta conmemore oficialmente sus 501 años de fundación. Ese día, la ciudad reunirá los actos protocolarios con las principales actividades de la Fiesta del Mar, en una jornada que busca reafirmar el sentido de pertenencia de los samarios y proyectar a la capital del Magdalena como un destino donde la historia, el patrimonio, el mar y la cultura siguen siendo el centro de su identidad.