Asesinaron a la lideresa social Diana Milena Pescador en La Victoria, Valle del Cauca

Foto redes sociales Diana Milena Pescador, lideresa asesinada en La Victoria. Foto: Redes sociales

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Diana Milena Pescador, reconocida lideresa social y defensora de las víctimas del conflicto armado, fue asesinada en La Victoria, Valle del Cauca. La mujer, quien había dedicado años de trabajo al acompañamiento de comunidades afectadas por la violencia, fue atacada mortalmente en el municipio de La Victoria. Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) registró este asesinato como el crimen número 77 contra líderes sociales en Colombia durante 2026.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hecho se registró en la tarde del miércoles 8 de julio, en el sector conocido como La Y, en la vía que conduce al corregimiento San Pedro. Aunque no se conocen detalles de lo sucedido, testigos afirmaron que la mujer fue atacada por dos hombres mientras se desplazaba por la zona.

Pescador se desempeñaba como delegada de la Mesa de Participación de las Víctimas e integraba la Fundación Humanitaria de Derechos Humanos, Desplazados y Víctimas Nuevo Amanecer, organización desde la cual apoyaba a población vulnerable de la región.

El teniente coronel Marco Antonio Mora, comandante del Distrito Cuatro de Policía Roldanillo, confirmó el homicidio y afirmó que, una vez conocido el hecho, unidades de la Policía Nacional, unidades de la Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación realizaron las inspecciones requeridas en la escena del crimen e iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del caso e identificar a los responsables.

La Policía Nacional expresó su rechazo al crimen y solicitó a la ciudadanía suministrar información que contribuya al esclarecimiento del homicidio, garantizando absoluta reserva a través de la línea de emergencia 123 o los canales institucionales.

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A través de sus redes sociales, Indepaz reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos en Colombia: “la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Leonardo González, director de Indepaz, aseguró que “Diana Milena dedicó su vida a acompañar a las víctimas del conflicto armado y a defender sus derechos. Atacar a quienes representan y acompañan a las víctimas no solo afecta a una persona o a una organización, sino que debilita los procesos de participación, de memoria, de reparación y construcción de paz en los territorios”. También recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos que enfrentan los líderes sociales en esta región mediante la Alerta Temprana 019/23.

“En esta zona hacen presencia organizaciones criminales como Los Flacos, La Nueva Generación y otras bandas de carácter local, en un contexto donde persisten disputas por el control territorial y economías ilegales. Cada líder asesinado representa una pérdida para su comunidad y para la democracia”, finalizó Indepaz en su comunicado.