Investigan muerte de extranjero que se desplomó en la entrada de hotel en Medellín

El extranjero se hospedaba en un hotel de El Poblado. Foto: API

Las autoridades investigan las causas de la muerte del estadounidense Eric Lars Kirkegaard, de 65 años, quien el pasado lunes 3 de noviembre falleció frente al hotel en el que se hospedaba en Medellín. El sujeto se desplomó sobre el andén.

Según indicaron testigos a las autoridades, el hombre había salido de un exclusivo hotel en El Poblado, en el que se hospedaba. El sujeto esperaba en la calle a que lo recogiera un vehículo pedido por aplicación, cuando se desplomó sobre el andén.

El estadounidense comenzó a quejarse y a tener problemas para respirar, por lo que personal del hotel llamó a la línea 123, pero cuando llegaron los paramédicos el extranjero ya no tenía signos vitales.

Sumado a esto, las autoridades indicaron que la administradora del hotel indicó que Lars Kirkegaard habría sufrido un paro cardiaco. Ante esto, el CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a Medicina Legal, que ahora deberá determinar la causa de la muerte del extranjero.

En lo que va corrido del año se han registrado más de 18 casos de extranjeros muertos en Medellín y áreas aledañas como consecuencia de factores como problemas de salud, sobredosis, autolesiones y presuntas agresiones que son materia de investigación.

Uno de los casos más recientes fue la muerte de un mexicano y la intoxicación de cuatro de sus acompañantes, en Itagüí, luego de que, al parecer, les dieron escopolamina.

Otro caso se presentó en agosto, en una unidad residencial de El Poblado donde fue encontrado muerto un empresario israelí que llevaba 17 años viviendo en la ciudad. El hombre fue encontrado dentro de su vivienda con lesiones en el cuerpo y vidrios rotos a su alrededor.