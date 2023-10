Falsos positivos, juicio de Trump, Nobel de Física y más en El Despertador

🔴 Acto de reconocimiento por falsos positivos

Este martes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, liderará un acto de reconocimiento y disculpas públicas del Estado por la ejecución extrajudicial de 19 jóvenes a manos del Ejército. El evento se realizará en la plaza de Bolívar de Bogotá.

🔴Informe de la Procuraduría sobre migración irregular

La Procuraduría General de la Nación presentará este martes un informe sobre la situación migratoria que enfrenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde han sido rescatados por la Armada Nacional, entre 2022 y 2023, al menos 977 migrantes irregulares (entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas) que se dirigían hacia costas nicaragüenses, para continuar desde allí su recorrido hacia los Estados Unidos.

🔴Trump iría al segundo día de juicio por fraude

Se espera que el expresidente y precandidato republicano Donald Trump se presente este martes de nuevo en la corte de Nueva York para el segundo día del juicio civil en su contra por presunto fraude en la Organización Trump. Así lo informó Fox News el lunes. Este 2 de octubre, durante el primer día del juicio que se espera que termine en diciembre, Trump aprovechó la presencia de periodistas en sus entradas y salidas para descalificar el proceso, tildándolo de “cacería de brujas”, y arremeter por su ideario demócrata contra la fiscal, Letitia James, y el juez, Arthur Engoron. La Fiscalía, por su parte, expuso que Trump, sus dos hijos mayores y dos socios tenían conocimiento o participaban en la práctica de inflar los activos de la Organización Trump en sus declaraciones financieras para obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros; un año, la cifra se exageró en 2.200 millones de dólares.

🔴Consulte si fue elegido jurado de votación

Desde hoy martes podrá ingresar a la página web de la Registraduría (https://www.registraduria.gov.co/) para consultar si el próximo 29 de octubre tendrá que asistir a las urnas como jurado de votación. Luego de solicitar a las entidades e instituciones de educación públicas y privadas los datos de quienes podrían ser designados, la Registraduría realizó las nivelaciones y el sorteo definitivo. En el portal de la entidad debe dar clic en Jurados de Votación, luego digitar su número de cédula y, en caso de haber sido designado, guardar la información del puesto y mesa de votación. También puede realizar la consulta a través de la aplicación “Elecciones Colombia 2023″. Si los jurados faltan y no tienen una justificación podrían ser destituidos del cargo, si se trata de funcionarios públicos. Si no lo son, serían multados con hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

🔴Se entregó el Premio Nobel de Física

Este 3 de octubre se entregó el Premio Nobel de Física 2023. El comité encargado del otorgar el galardón decidió que, en esta ocasión, el premio sería para tres profesores que le han dado a la humanidad herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos y las moléculas. (Lea Nobel de Medicina 2023: claves para entender la importancia del ARN mensajero)

Pierre Agostini, de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos; Ferenc Krausz, afiliado al Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, en Garching, Alemania; y Anne L’Huillier, de Universidad de Lund, en Suecia, recibieron el Nobel por, en palabras del comité, sus “métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia”.

🔴 Martes de fútbol internacional

Desde las 11:45 a.m. se vivirá la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Entre los duelos destacados se encuentran Napoli vs. Real Madrid, Inter (Juan Cuadrado) vs. Benfica, Manchester United vs. Galatasaray y Lens (Deiver Machado) vs. Arsenal. Esta noche, desde las 7:30, Fortaleza y Corinthians (1-1 en el global) decidirán el primer finalista del segundo torneo de clubes más importante del continente. Mañana, desde las 5:00 p.m., Defensa y Justicia buscará remontar en Argentina un 3-0 a Liga de Quito.

🔴Conozca los ganadores de SmartFilms 2023

La ceremonia de premiación de la novena edición del festival de cine hecho con celulares se llevó a cabo en la noche del lunes 2 de octubre. La novena edición de SmartFilms finalizó en la noche del lunes 2 de octubre con la gala de premiación del festival. El evento de cine hecho con celular entregó premios en diversas categorías, entre estas, mejor cortometraje profesional y aficionado, y otras categorías como mejor dirección, fotografía y actuación. “SmartFilms tiene una particularidad y es que nuestro objetivo es democratizar el cine”, dice Yesenia Valencia, CEO del festival y quien también destaca que este para esta edición recibieron más 1.700 cortometrajes. De la selección quedaron elegidos alrededor de 600 trabajos provenientes de 145 ciudades y municipios del país.