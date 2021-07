Formas de llenarse de vitalidad en pandemia

El Covid-19 no ha sido la única enfermedad que nos acongoja, la obesidad en el mundo entero se ha incrementado notablemente, el sedentarismo que trajo la pandemia ha sido avasallador, unido a los problemas articulares, óseos, respiratorios y demás, que va dejando el virus. Lo positivo es que profesionales como Margaret Núñez (bailarina y coreógrafa) y Vanny Pulgarín (fisioterapeuta) han creado programas personalizados para por medio del ejercicio, la danza, terapias especializadas, repeticiones de secuencias, logremos mejorar la calidad de vida. Maravillosas opciones para incluir en nuestras rutinas.

Candeleo

Candeleo es una propuesta de entrenamiento explosivo e innovador creado por Margaret Núñez, bailarina y coreógrafa profesional quién gracias a su trayectoria empezó a ver en su propio cuerpo cómo fusionando el baile con movimientos de boxeo, entrenamiento funcional, Crossfit y como se iba esculpiendo de manera diferente y entretenida. Así fue investigando y poniendo en práctica con familiares y amigos su nueva técnica, hasta el punto de ver resultados rápidos y reales. Perfeccionando cada movimiento y rutina, hasta llegar a lo que hoy es Candeleo.

Frenéticos ritmos de reggaetón, salsa, merengue, champeta entre otros, musicalizan las diferentes coreografías, rutinas y circuitos propuestos por el método que trabaja simultáneamente todo el cuerpo de tal manera que el entrenamiento es integral, incluyendo la coordinación, memorización, concentración y relajación. Esta propuesta de entrenamiento ayuda a mejorar el estado físico, cardiovascular, a tonificar los músculos y a desestresarse, logrando resultados muy interesantes.

En una sesión de 50 minutos se queman aproximadamente entre 600 y 800 calorías obteniendo un acondicionamiento que supera las expectativas de quienes practican este método. Se mejoran los niveles de energía, resistencia, vitalidad y felicidad.

“Lo más importante de Candeleo es motivar a quienes lo practican, hacer sentir a las personas capaces de lograr las metas que se trazan, pero más aún, incentivarlos a valorarse y quererse tal y como son, aquí todos somos hermosos y aunque buscamos sentirnos y vernos mejor, lo de adentro es lo importante, si estamos felices, tranquilos, a gusto con nosotros mismos es más fácil exteriorizar ese bienestar” comenta Margareth.

Algunas recomendaciones para empezar una rutina de ejercicios son:

No te guíes por métodos genéricos, consulta a un especialista. Cada cuerpo y proceso son únicos. No todas las rutinas funcionan para todo mundo, cada persona necesita una asesoría diferente según sus necesidades.

Un paso a la vez, durante el proceso es común que abandonemos, por eso la meta es cada mañana. El reto inicial son 21 días, tiempo en el que diferentes estudios han comprobado que se crean hábitos.

Evita pesarte durante el primer mes, pues la balanza muchas veces frustra al no ver resultados rápidos.

Evita compararte o desear el cuerpo de algunas influenciadoras que posiblemente llevan procesos de años. Vive tu proceso con una mentalidad de agradecimiento y aceptación con tu cuerpo.

Si no puedes adquirir inicialmente elementos como bandas, pesas, mancuernas, steps . Recuerda que podemos reemplazarlo por botellas o botellones llenos de agua con los cuales puedes ir graduando tu nivel de resistencia, palos de escoba, toallas, sillas, maletas con peso entre otros elementos que de seguro te permitirán convertir tu casa en un buen lugar de entrenamiento.

Lo ideal es combinar el ejercicio con la alimentación balanceada, es por eso que recomendamos consultar especialistas como nutricionistas o endocrinólogos que complementen un proceso saludable.

¿Te animas a asumir el reto de 21 días? Si deseas contactar a Margaret, puedes hacerlo a través de sus redes sociales instagram:margaretndance.

Lea también: Tamarindo: inspiración y feminidad en pijamas.

Fisioterapia esencial

Ahora hablemos de otro reto, uno más médico que se basa en la fisioterapia y que ha logrado, se podría decir, milagrosos testimonios de restablecimiento de la salud en pacientes con afectaciones avanzadas. Ella es Vanny Pulgarín, está en Medellín: “Mi proyecto de vida, nace de querer mejorar vidas y contribuir al bienestar de las personas, ya sea con el tratamiento de cualquier dolor, patología o en la prevención de enfermedades; de querer cambiar la visión común de lo que es la fisioterapia y la función que tenemos como profesionales en la sociedad. Nace de querer prestar un servicio diferente para todas esas personas que tienen alguna molestia o patología osteomuscular que les impide hacer sus actividades diarias o incluso llevar una vida normal”, y es que para ella desde muy niña siempre se soñó en el campo de la salud, sirviendo.

La pandemia a Vanny la golpeo abruptamente: “El año pasado me robaron todo lo que llevaba encima, desde teléfono, documentos, artículos personales, hasta herramientas de trabajo como la tableta que utilizaba para la atención de los pacientes y el dinero que me habían pagado por las consultas del día y aún así esto no fue motivo para tirar la toalla y dejar a un lado mi profesión, mis sueños y mis pacientes. Por el contrario, esto nos ayuda a valorar más las cosas, a fortalecernos y a crecer como emprendedores y como seres humanos”, como buena paisa, de la adversidad hubo inspiración y hoy se destaca como una de las más talentosas en su campo.

Los casos de mejoría de Pulgarín, llenan de emoción: “En el caso del niño con 5 años la patología y enfermedad Pertex se adaptaron los ejercicios de un adulto y todo lo que había que hacerle primero se planificó como si fuera un adulto y ya luego se adaptaron a él de acorde a su edad, contextura y capacidades y de una forma lúdica se pudo fortalecer, mejorar los rangos de movimiento, aliviar el dolor que tenía constantemente y al tiempo corregir la marcha porque el Niño cojeaba, así fuimos reincorporándolo a las actividades cotidianas de un Niño, a las actividades que hacen parte de la niñez : correr, saltar, jugar, chutar un balón, interactuar normal con otros niños y demás”.

Y a la tan amañada obesidad también le ha ganado la batalla: “Bajar de peso no es un proceso corto, se necesita de tiempo, además de compromiso y disciplina. Para bajar de peso se necesita un déficit calórico, incluir actividad física en una persona sedentaria es el primer paso para lograrlo. La terapia tiene una duración de 50 a 55 minutos es el equivalente a la incorporación de actividad física con este paciente se hizo todo a querer mejorar el dolor por medio de la aplicación de La parte física, estiramientos correctos y los estímulos específicos para este caso es el equivalente a la incorporación a la actividad”.

Le puede interesar: Carmen Larrazábal: el amor y la disciplina han sido su inspiración.

“Para estos casos incluimos además el fortalecimiento muscular a través de ejercicios que fueron adaptados a sus capacidades y con la carga correcta cuidando que no se fuesen a generar otras lesiones adivínales a las cuales ya el venía para la intervención y por último también se optimizaron las capacidades físicas , haciendo progresiones , aumentando los estímulos las capacidades físicas, la intensidad de las terapias, la velocidad de ejecución, la coordinación entre otras, así logramos que bajara 35 kilos y hoy es un hombre feliz en todo el sentido de la palabra”, finaliza Vanny .

Si deseas contactar a Vanny Pulgarín, puedes hacerlo a través de sus redes sociales Instagram y facebook: fisioterapia.esencial o al teléfono 3244920816.