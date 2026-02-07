Militares fortalecen apoyo humanitario a departamentos afectados por emergencia invernal

Las acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en Montería Foto: Fuerzas militares

Durante 2025 y 2026, Colombia ha enfrentado un comportamiento climático fuera de lo habitual, con lluvias intensas y persistentes incluso sin la presencia del fenómeno de La Niña, lo que ha provocado un aumento de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos.

Cuenta de ello son las más de 100 emergencias en 84 municipios que dejan más de 43 mil familias afectadas, principalmente en los departamentos de Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, según el más reciente reporte de la UNGRD.

Como parte de las acciones de respuesta, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana se han sumado con la entrega de más de 80 toneladas de asistencias humanitarias, además de kits de alimentación y aseo.

De manera complementaria, en las zonas ribereñas adelantan labores de contención y traslado preventivo de habitantes hacia centros de atención, al tiempo que mantienen presencia institucional para apoyar las tareas de respuesta y facilitar la acción de los organismos de socorro en los sectores más afectados.

“Estas acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en Montería, donde confluyen las autoridades civiles y las entidades responsables de la gestión del riesgo”, detalló la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Desde la dirección de la UNGRD, recomendaron al presidente Gustavo Petro declarar una nueva emergencia económica para financiar la atención y la recuperación de los territorios afectados. Solicitud que el jefe de Estado vio con buenos ojos ante el riesgo de que las emergencias por lluvias se expandan a otras regiones del país. “Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”, sentenció Petro.

