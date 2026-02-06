Convocan gran donatón para ayudar a los animales afectados por las inundaciones en Córdoba

El objetivo es recolectar siete toneladas de ayudas para animales damnificados en Córdoba. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), puso en marcha una Gran Donatón nacional. El objetivo es recolectar siete toneladas de ayudas que beneficiarán a los cientos de animales que se han visto damnificados con las inundaciones en el departamento de Córdoba.

La iniciativa, según informó la entidad, se desarrolla en articulación con el Grupo Graved Colombia y convoca a la ciudadanía, entidades públicas, industria farmacéutica, productores y comercializadores de alimentos concentrados, así como al sector privado y solidario, a sumarse a esta jornada de apoyo humanitario enfocada en la protección animal.

A la convocatoria se han unido también el Ejército Nacional de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

La donatón busca recolectar principalmente alimentos e insumos veterinarios, fundamentales para garantizar la supervivencia de animales de compañía y de producción afectados por la reciente ola invernal en Córdoba. De acuerdo con los organizadores, la falta de platos y utensilios obliga en muchos casos a alimentar a los animales en el suelo o con recipientes improvisados, lo que incrementa los riesgos sanitarios.

“Hay situaciones que nos tienen que unir por encima de cualquier diferencia en Colombia. En medio de las emergencias debemos apoyarnos y trabajar en equipo. Por eso queremos invitar a la ciudadanía de Bogotá y Cundinamarca a aportar para así ayudar a los animales de Córdoba, que hoy están siendo víctimas de este invierno tan fuerte”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

¿Qué se está recibiendo?

Durante la jornada se recibirán alimentos concentrados y húmedos para perros y gatos, insumos para animales de granja, sales mineralizadas, heno, melaza, premezclas energéticas, así como medicamentos veterinarios básicos, correas, collares y platos plásticos reutilizables. No se recibirán donaciones de dinero, agua, cobijas ni alimentos vencidos.

Las donaciones podrán entregarse en varias estaciones del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y en la sede del IPYBAC, ubicada en la carrera 30 #48-30, local 17, en la Gobernación de Cundinamarca. La recepción se realizará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero, en horario de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y recordar que los animales también son seres sintientes que requieren protección y cuidado en medio de las emergencias.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 601 647 7117.

