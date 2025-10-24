Gobierno convoca marchas, selección femenina rumbo al Mundial y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes habrá nueva jornada de manifestaciones en Bogotá

Este viernes 24 de octubre se llevarán a cabo dos movilizaciones en la capital del país. Las autoridades recomiendan agendar sus recorridos con tiempo teniendo en cuenta las posibles complicaciones en el tránsito de la ciudad.

Por un lado, a partir de la 1:00 p. m., se realizará un plantón en inmediaciones del Ministerio de Ambiente, en la calle 37 con carrera 8, organizado por los colectivos ambientalistas Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global.

Por otra parte, a partir de las 4:00 p.m. se desarrollará la movilización “por la defensa de la soberanía nacional” convocada por el presidente Petro en la Plaza de Bolívar.

Petro arranca con su iniciativa de Constituyente desde la Plaza de Bolívar

El presidente Gustavo Petro liderará las marchas de este 24 de octubre para impulsar su iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. La meta es lograr copar la Plaza de Bolívar, objetivo que ha sido esquivo en los últimos llamados del mandatario. Sin embargo, el evento será acompañado por la Central Unitaria de Trabajadores y por Fecode, quienes han impulsado las últimas convocatorias. El presidente Petro pretende modificar la totalidad de la Constitución de 1991 bajo los supuestos de un bloqueo institucional, la defensa de la soberanía de Colombia y el avance de las reformas sociales que no han sido aprobadas en el Congreso.

Marco Rubio visita Israel para supervisar el alto el fuego

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visita Israel para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y reunirse con las autoridades para abordar su evolución, mientras en Gaza continúan los esfuerzos para recuperar los cadáveres de los rehenes restantes y los ataques de las tropas israelíes contra la población.

La visita de Rubio a Israel sucede a la del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien aseguró que la implementación de los próximos pasos del acuerdo, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamás y la reconstrucción de Gaza, iban a ser “muy difíciles”.

¿Cómo está la bioeconomía colombiana?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta los resultados de la Cuenta Satélite Ambiental (CSA) de 2024.

La medición tiene como objetivo poner en unidades físicas y monetarias, la variación de los stocks de los activos ambientales, así como las interacciones entre el ambiente y la economía dentro de la economía.

De forma paralela y en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales, la Cuenta Satélite mide el esfuerzo de los diferentes sectores económicos para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente.

Ordenan ajustes en la película sobre el Palacio de Justicia tras tutela de familiares de una víctima

El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá notificó a la productora Burning S.A.S. el fallo de una tutela interpuesta por los familiares del magistrado Manuel Gaona Cruz, una de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. La acción alegó que la película Noviembre vulneró derechos fundamentales “a la honra, buen nombre, intimidad personal y familiar, propia imagen, información veraz e imparcial, rectificación, verdad y memoria histórica, en conexidad con la dignidad humana y la presunción de inocencia post mortem”.

Burning S.A.S. argumentó que Noviembre es una obra de ficción realizada en ejercicio de la libertad de expresión y creación artística, sin pretensión de reconstruir hechos históricos ni de representar personas reales. En cumplimiento de la decisión, incorporó los avisos aclaratorios exigidos (“Ficción basada en hechos reales, cualquier semejanza no implica afirmación histórica”) en todas las copias de la película, su tráiler y materiales promocionales, tanto en Colombia como en el exterior.

Cierre de gobierno de EE. UU. entra en nueva fase crítica

El cierre del Gobierno Federal en EE.UU. entra en una nueva fase, ya que muchos funcionarios que continúan trabajando por considerarse imprescindible su labor no cobrarán este viernes su nómina como estaba previsto, en lo que supone el primer impago desde que empezó la suspensión administrativa el 1 de octubre.

Caracas reacciona a las tensiones con EE. UU.

El Gobierno de Venezuela celebra un encuentro con diputados del Caribe por la defensa de la paz de la región, en un contexto en el que EE. UU. mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Colombia tendrá su primer juego de Eliminatorias Femeninas rumbo al Mundial

La selección femenina de Colombia iniciará este viernes su participación en la Conmebol Liga de Naciones Femenina, enfrentando a Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 6:00 de la tarde. El duelo marcará el comienzo del nuevo proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará en Brasil.

Lideradas por Ángelo Marsiglia, las colombianas buscan ratificar su crecimiento en el fútbol internacional tras su histórica participación en el Mundial de 2023 y su subcampeonato en la Copa América que se hizo este año. Este primer partido será clave para establecer el tono competitivo del equipo en un torneo que, por primera vez, servirá como eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial.

El nuevo formato de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-2026 reúne a nueve selecciones: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cada conjunto disputará ocho encuentros, descansando una fecha. Al final de las nueve jornadas, los dos primeros de la tabla obtendrán cupo directo al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto accederán al repechaje intercontinental. Es un formato que premia la regularidad, la planificación y la fortaleza tanto en casa como de visitante.

Los partidos de la selección femenina podrán verse en nuestro país a través de Gol Caracol y por ditu, la app gratuita de Caracol Televisión.