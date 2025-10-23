Logo El Espectador
La Cepal mejora su proyección sobre el crecimiento económico de América Latina

Brasil, Argentina y Perú lideran el repunte económico, aunque la inflación sigue siendo un reto. ¿Cómo va Colombia?

Agencia AFP
24 de octubre de 2025 - 02:26 a. m.
Imagen de referencia
Foto: Getty Images
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró la proyección de crecimiento económico regional para 2025, desde un 2,2 % estimado en agosto a un 2,4 %, luego de que se aterrizaran las medidas arancelarias de Donald Trump.

La incertidumbre sobre el incremento de las tarifas había impactado el comercio de los países de América Latina, pero luego de conocerse los anuncios en abril mejoraron las estimaciones respecto a inicios de año.

El ajuste de las proyecciones “refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto”, dijo la Cepal en un comunicado en el que actualizó sus proyecciones económicas.

Sin embargo, el organismo técnico de las Naciones Unidas advirtió que el ritmo de crecimiento de América Latina sigue siendo “bajo”.

Según explicó, esto se debe a los cambios de perspectiva de crecimiento de los principales socios comerciales de la región y una inflación que se “ha reducido a una velocidad menor a la esperada”.

Los países sudamericanos se verían beneficiados por un aumento del intercambio comercial con China y el incremento en el valor de las materias primas que exportan.

Brasil, la mayor economía de la región, mejoró su proyección de crecimiento para este año, de 2,3 % a 2,5 %.

Argentina, que en 2024 tuvo una contracción de su PIB de 1,3 %, mostraría un crecimiento de 4,3 % en el presente año, menor al 5 % previsto en agosto.

Colombia crecería 2,5 %, México tendría un desempeño positivo de 0,6 % y Chile crecería de 2,6 %. Perú alcanzaría una expansión del 3,2 % y Panamá de un 4,1 %.

Para 2026, la Cepal mantuvo la proyección de expansión regional en 2,3 %.

Por Agencia AFP

