Hay alerta por la aparición de manatíes muertos en el sur de Bolívar

Imagen de referencia. Contaminación, pesca furtiva y bajos niveles del agua serían las razones de estas muertes. Foto: Cortesía Corporación Autónoma de Santander CAS

Hay una alerta en el sur de Bolívar por la constante muerte de manatíes. Pescadores y ambientalistas señalan que se encuentran en una emergencia ambiental por la aparición de seis manatíes muertos, en los últimos dos meses, en la ciénaga de Simití.

Los cuerpos de estos animales han sido encontrados en cuatro ocasiones por los pescadores. En total han sido seis animales sin vida los que han aparecido dentro de la ciénaga.

Los dos primeros fueron hallados el 31 de julio, otras dos hembras aparecieron en agosto, mientras que el 24 y este 27 de septiembre han sido encontrados otros dos cuerpos. El último fue reportado por la Asociación Guardianes de la Ciénaga de Simití (Agudecsim).

“Lamentablemente, fuimos informados del hallazgo de un nuevo manatí muerto; pero estamos teniendo dificultades para evidenciar otros casos porque la ciénaga es muy grande y a veces no podemos tomar evidencias, porque la verdad es que no tenemos combustible para los desplazamientos y desde la Alcaldía no se hace nada”, dijo a Vanguardia Hernán Mendoza Tolosa, representante de Agudecsim.

Una de las hipótesis que manejan las comunidades que viven de la pesca es la dificultad que tienen los manatíes para buscar comida por cuenta del bajo nivel del agua de la ciénaga.

“La verdad es que se necesita ponerle comida a esos animales, porque no tienen, si se les estuviera poniendo comida en el centro de la ciénaga, creemos que la historia sería otra. […] Lo esencial es que les den comida, porque un animal con hambre busca la forma de alimentarse, y la Alcaldía no se digna a darles comida y ellos tienen que hacerlo”, indicó un líder de los pescadores.

Además, Arnhoolkg Arnulfo Gélvez Díaz, asegura que la contaminación está influyendo en la mortandad de los manatíes, ya que en la ciénaga de Simití se estarían vertiendo contaminantes provenientes de la minería en la serranía de San Lucas, a lo que se suman los pesticidas de los cultivos de palma y las aguas residuales del municipio de Simití.

El defensor ambiental señala que es preocupante que las autoridades le están dando la espalda a este problema ambiental. “Es muy triste que cuando se nos presentan estos casos, la Alcaldía no hace la gestión de ir a recoger el cadáver y hacerle los estudios para que sepamos cuál es la causa de muerte; solamente es decir arrúmenlo ahí y ya, ahí quedan tirados, no sabemos si es hembra, macho o neonato, solo que están apareciendo muertos”, señaló Gélvez.

Los manatíes son animales herbívoros que se alimentan de plantas marinas. Esta especie ha sido catalogada en estado vulnerable por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los manatíes del Caribe, como los que habitan la ciénaga de Simití, son importantes para los ecosistemas de la región, pues ayudan a controlar el número de plantas marinas, sus heces fertilizan los cuerpos de agua y además sirven de alimento para otras especies.