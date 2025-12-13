Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia

Incendio en el occidente de Bucaramanga afectó a cerca de 50 viviendas

Los bomberos controlaron la conflagración en la madrugada de este sábado. La Alcaldía de Bucaramanga realiza un censo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
13 de diciembre de 2025 - 02:28 p. m.
Incendio al occidente de Bucaramanga (Santander) el 12 de diciembre.
Incendio al occidente de Bucaramanga (Santander) el 12 de diciembre.
Foto: Tomado de redes Alcaldía de Bucaramanga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un grave incendio se reportó en la noche del viernes, 12 de diciembre, en el occidente de Bucaramanga, en el sector conocido como “Las Pilas”.

La Alcaldía confirmó que la conflagración, que inició hacia las 9:20 de la noche, consumió al menos 50 viviendas.

El cuerpo de bomberos de Bucaramanga, con apoyo de los bomberos de Floridablanca y de la comunidad, logró controlar el incendio en la madrugada de este sábado. Hasta el momento, no se han establecido las causas.

También lea: Estos son los cierres y desvíos que se comenzarán a hacer por la Feria de Cali

Javier Sarmiento, alcalde de la ciudad, hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a los afectados.

“Ya se encuentran dispuestas las ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas. Llamamos a toda la ciudadanía bumanguesa a la solidaridad, para que empecemos a recolectar ayudas humanitarias, aguas, alimentos no perecederos, colchonetas”, dijo.

Este sábado, la Alcaldía, con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, realiza un censo para determinar el número de familias afectadas.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Bucaramanga

Incendio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.