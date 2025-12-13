Incendio en el occidente de Bucaramanga afectó a cerca de 50 viviendas

Incendio al occidente de Bucaramanga (Santander) el 12 de diciembre. Foto: Tomado de redes Alcaldía de Bucaramanga

Un grave incendio se reportó en la noche del viernes, 12 de diciembre, en el occidente de Bucaramanga, en el sector conocido como “Las Pilas”.

La Alcaldía confirmó que la conflagración, que inició hacia las 9:20 de la noche, consumió al menos 50 viviendas.

El cuerpo de bomberos de Bucaramanga, con apoyo de los bomberos de Floridablanca y de la comunidad, logró controlar el incendio en la madrugada de este sábado. Hasta el momento, no se han establecido las causas.

Javier Sarmiento, alcalde de la ciudad, hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a los afectados.

“Ya se encuentran dispuestas las ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas. Llamamos a toda la ciudadanía bumanguesa a la solidaridad, para que empecemos a recolectar ayudas humanitarias, aguas, alimentos no perecederos, colchonetas”, dijo.

El incendio ha consumido al menos 50 viviendas en el sector ‘Las Pilas’ en el occidente de Bucaramanga. .

El alcalde, Javier Sarmiento, hace un llamado urgente a la solidaridad para apoyar a las familias afectadas.

Hoy más que nunca, Bucaramanga es una sola. pic.twitter.com/OFzRsL0vwG — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) December 13, 2025

Este sábado, la Alcaldía, con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, realiza un censo para determinar el número de familias afectadas.