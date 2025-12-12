Estos son los cierres y desvíos que se comenzarán a hacer por la Feria de Cali

Imagen de referencia. Funcionarios de movilidad y Corfecali realizaron inspecciones para definir los cierres y desvíos durante la Feria de Cali. Foto: Feria de Cali

La alcaldía de Cali confirmó los cierres y desvíos que habrá entre el 25 y 28 de diciembre por los eventos de la versión 68 de la Feria de Cali. Las medidas aplicarán principalmente sobre la Autopista Suroriental, donde se llevará a cabo la Calle de la Feria y los cuatro desfiles principales.

Las autoridades buscan garantizar la operación del corredor vial y el montaje logístico que ya inició en algunos sectores para la instalación de graderías y también durante los días de la celebración.

La Secretaría de Movilidad informó que la Autopista Sur, en sentido sur-norte, estará cerrada entre la carrera 64 y la carrera 39. Y la Calle de la Feria ocupará el tramo entre las carreras 56 y 39. Por eso, ese flujo vehicular que transita sobre ese corredor se va a desviar a la calle novena y a la avenida Pasoancho o calle 13.

Además, Jorge Vergara, Gestor Operativo Secretaría Movilidad Cali indicó que: “todos los vehículos de servicio intermunicipal que habitualmente transitan sobre esa vía van a desplazarse por la Pasoancho entre la 66 y la autopista sur”.

Las autoridades indicaron que una vez finalice cada jornada, la calzada volverá a quedar habilitada para el paso habitual. Durante las inspecciones realizadas por funcionarios de movilidad y organizadores de la feria verificaron una zona de aislamiento entre las carreras 64 y 56 y la instalación de graderías en la calzada principal.

“Hemos evidenciado que habrá una zona de alistamiento desde la carrera 64 hasta la carrera 56 y habrá una instalación de gradería en la calzada principal sentido sur–norte. Los eventos se harán sobre la calzada de servicios sentido hacia el norte“, explicó uno de los agentes de tránsito durante la inspección.

También, habrá intervención en la calzada principal hasta la carrera 44, donde los participantes de los desfiles ingresarán para encontrarse con los vehículos que les asignen.

La administración pidió a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de tránsito para evitar mayor congestión en los días previos y durante la celebración.