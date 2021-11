Juan Sebastián Niño desapareció en San Gil, en 2019

Juan Sebastián Niño, oriundo de Bucaramanga tenía 23 años cuando desapareció. Tenía el síndrome de Asperger, que hace parte del espectro autista. Según su mamá, Lina María Rey Arena, esto hacía que tuviera problemas para socializar con personas extrañas y también hizo que se encontrara con algunas dificultades para encontrar trabajo, una vez terminó la carrera técnica que hizo en el Sena. Por esto, sus padres le ofrecieron un trabajo en el hotel campestre que tenían en San Gil, para que les colaborara con algunas labores del hotel.

Juan Sebastián era solitario, cuenta Lina María, y le gustaba encerrarse, entretenerse con video juegos y redes sociales. Era raro que saliera. Sin embargo, en la semana previa a su desaparición, el administrador del hotel de San Gil le contó a los padres de Juan Sebastián que estaba comportándose raro. Durante esos días, estaba saliendo mucho, que no era algo usual para él. Lina María, extrañada, le dijo al administrador que le preguntara si había conocido a alguien, porque pensó que habría más confianza entre hombres para hablar de eso. Juan Sebastián le dijo que sí había conocido a alguien, pero nunca mencionó un nombre o más detalles.

En la madrugada del domingo 21 de julio de 2019, hacia las 4:30 a.m, los padres de Juan Sebastián recibieron una llamada del administrador del hotel. Él les contó que Juan Sebastián iba a salir del hotel y que llevaba una maleta con él. Lina María le dijo que no le permitiera salir, que ellos ya iban en camino a ver qué sucedía. Sin embargo, cuando llegaron, Juan Sebastián no estaba, el administrador no pudo detenerlo, ni hacerlo cambiar de parecer.

También puede leer: Carlos Durán desapareció en 2003, en Caldas

Desde ahí, no volvieron a saber de él y ese mismo día el teléfono dejó de funcionar. El martes 21 de julio lo reportaron como desaparecido ante la Fiscalía e inició un rastreo de la actividad de Juan Sebastián. El último registro de él lo encontraron en una cámara de un taller de mecánica, hacia las 4:45 de la mañana del día en que desapareció. Iba caminando solo hacia el centro de San Gil.

Inicialmente, los padres de Juan Sebastián pensaron que podía ser algún tipo de extorsión, pero nunca los contactaron. Lina María dice que su hijo tuvo que ser llevado a la fuerza, por ejemplo, por medio de un reclutamiento a un grupo armado. “Él me llamaba todos los días, yo era la persona que más amaba. Para mí es impensable que no me haya llamado durante todo este tiempo, por eso digo que se lo llevaron a la fuerza”, explica Lina.

La teoría de que estaba saliendo con alguien fue descartada rápidamente. Las autoridades hicieron una búsqueda de conversaciones en su Facebook, que era la única red social que tenía, y no encontraron nada. Además, como indica Lina, él era muy solitario y le costaba entablar relaciones con gente desconocida.

Sin embargo, meses después de la desaparición, Lina se enteró de que su hijo sí había estado viéndose con alguien, solo que no era la situación que había pensado. Un día, en San Gil, meses después, se encontró con una señora que tenía un sitio de comida rápida. Ella le dijo a Lina que en la semana antes de la desaparición de Juan Sebastián, lo había visto hablando en su restaurante con un señor “de apariencia muy rara”, según le describió. Lina se lo mencionó rápidamente a la Fiscalía, pensando que era un indicio sólido, pero se demoraron mucho en ir a tomar el testimonio de la señora. Desafortunadamente, cuando fueron, ella ya no se acordaba muy bien de la apariencia de la persona. Lo que le dijo a Lina fue: “Lo único que sé decirle es que ese señor no era de por acá, yo nunca lo había visto, tenía una apariencia muy rara”.

También puede leer: Buscan a Mesías Antonio Jiménez, desaparecido hace 20 años en San Martín, Meta

Lina dio su muestra de ADN a Medicina Legal, por si algún día se entera de algo. La denuncia que puso por desaparición forzada está activa, pero no le han dado mucha información. “Estoy desconcertada, no sé dónde más buscarlo”, dice Lina María.

Lo único que dice que es certero para ella es que a Juan Sebastián se lo llevaron a la fuerza. “Él tenía muy buena memoria y era muy cercano a mí, a sus primos, a sus tíos. No ha vuelto a llamar en ningún cumpleaños, y eso a él no se le pasaba. Él se lo tuvieron que llevar a la fuerza”.