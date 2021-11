Carlos Durán vivía en Mariquita, Tolima, con su familia: su esposa y tres hijos. Más o menos desde 2000 ejercía como taxista y solía hacer muchos servicios de noches, entre municipios.

Su familia a veces se preocupaba por él, porque por esa época la presencia de paramilitares en la región era muy fuerte. Él decía que no temía, porque no le debía nada a nadie.

El día de su desaparición, Carlos fue contratado para hacer un servicio, por dos hermanos que eran taxistas y que también vivían en Mariquita. Con ellos también fue la esposa de uno de los hermanos.

A ella la dejaron en La Dorada, pero los tres hombres siguieron en el recorrido, pues dijeron que tenían que ir a hacer una vuelta en otro lugar. Sol María Durán, hermana de Carlos, explica que por esos días habían matado a un tercer hermano de esos señores y que probablemente estarían averiguando sobre eso. La señora que se quedó en La Dorada les dijo que los esperaba, pero nunca volvieron.

A partir de ese momento, la familia de Carlos interpuso una denuncia en la Fiscalía de La Dorada y de Ibagué. También fueron a manifestaciones y plantones, y Sol María ha ido hasta Bogotá en varias ocasiones para hacer vueltas relacionadas con la desaparición de su hermano. La ayuda por parte de la Fiscalía no ha sido mucha. Lo único en lo que han aportado constantemente es en informarle a Sol María las fechas y lugares de las versiones libres de varios paramilitares.

Durante comienzos de la década de los 2000, las Auc de Ramón Isaza estuvieron presentes en el Tolima. Sol María dice que ha ido a varias versiones libres de estos exparamilitares, y que siempre está pendiente si escucha el nombre de su hermano. En una ocasión, incluso le mostró a uno de ellos la foto de su hermano a ver si lo reconocía. Durante esos encuentros, solo escuchó que a los hermanos con los que iba Carlos los habían asesinado, pero que a él lo habían dejado ir.

A pesar de esto, no ha habido algún indicio sobre dónde está o qué le pasó. Hace unos cuatro años, llamaron a la familia desde Bogotá para pedirles una muestra de ADN de Carlos. Esto les generó esperanza, porque “por fin íbamos a saber qué fue de él”.

Uno de los hijos de Carlos aportó la muestra de ADN. Sin embargo, no los volvieron a llamar. Hace unos dos años, Sol María recibió el último mensaje del fiscal encargado del caso, que le dijo que no había mucho que hacer, porque no se sabía nada.

También trató de reportar la desaparición de su hermano a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pero le dijeron que ese caso no les correspondía a ellos. Aunque le recibieron la información, Sol María se ha sentido como en el aire, rebotando de institución en institución, tratando de descubrir qué le pasó a su hermano.

Si usted tiene información sobre este caso, puede contactarse al correo: somaduti26@gmail.com

