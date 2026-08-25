La pensional de Petro, incendios en Tolima, elección del CNE, Bogotá y más en El Despertador

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🔴Corte Constitucional debate este martes el futuro de la reforma pensional de Petro

En la mañana de este martes 25 de agosto, la Sala Plena de la Corte Constitucional discutirá la ponencia que propone devolver la reforma pensional del Gobierno del expresidente Gustavo Petro a la Cámara de Representantes para corregir errores en su trámite. La sesión comenzará a las 9:00 de la mañana y, según lo previsto, siete de los nueve magistrados de la Corte Constitucional y un conjuez debatirán y votarán la ponencia presentada por la magistrada Paola Meneses. La discusión definirá el futuro de la reforma, que permanece suspendida casi en su totalidad desde junio del año pasado. Pese a la suspensión, algunas de sus disposiciones estuvieron vigentes hasta comienzos de 2026, lo que permitió que miles de trabajadores se trasladaran entre los fondos privados y el fondo público, Colpensiones.

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🔴 Onda tropical e incendios en Tolima

Durante la noche de este lunes 24 de agosto y la madrugada del 25 de agosto, en varias regiones del país aumentó la intensidad y frecuencia de las precipitaciones, debido al paso de la Onda Tropical #40, como explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). En términos más concretos, el Ideam señaló que las lluvias aumentarían en el sur de Bolívar y Sucre, Córdoba, Urabá, Antioquia, norte de Norte de Santander y Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, suroccidente de Meta, Caquetá y Putumayo. Al mismo tiempo, en Tolima se siguen registrando al menos una decena de incendios forestales. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), más de 27.000 hectáreas han resultado afectadas por los incendios de las últimas semanas. Se espera que en las próximas horas la UNGRD presente un nuevo balance de los incendios forestales en Tolima, al tiempo que se dé a conocer un reporte de la situación de los ríos Atrato y San Juan, donde la onda tropical #40 podría aumentar sus niveles.

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🔴Expresidente Petro se reunió con el Pacto Histórico previo a elección del CNE

El expresidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el Pacto Histórico para trazar la estrategia que utilizarán para la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). El exmandatario asumió como el líder del partido oficialista después de su salida de la Casa de Nariño. En el encuentro estuvieron los congresistas del Pacto Histórico, así como la Dirección Nacional provisoria de la colectividad. A la espera están todavía de una definición para la fecha en la que se realizará el congreso de la agrupación, donde quedarán en firme los nuevos directivos del partido de izquierdas. “Acaba de llegar el presidente Gustavo Petro aquí a la reunión de la Dirección Nacional del Pacto Histórico con su bancada. Situaciones muy importantes y estratégicas no coyunturales como es la elección del CNE”, dijo el representante Alejandro Toro. En los próximos días, de acuerdo con una carta que envió Petro al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, el exjefe de Estado viajará a México. Allí estará desde el 30 de agosto hasta el 1 de septiembre y aseguró que la razón de su desplazamiento fuera de Colombia por primera vez desde que dejó el cargo se debe a un evento de carácter académico. ¿Cuál es el objetivo del Pacto Histórico en la elección de magistrados del CNE? Las candidaturas ya han sido definidas; serán un total de 28 aspirantes para esos cargos. El partido con mayor representación en el Congreso es el que más sillas ocupa en este órgano, lo que pone al Pacto Histórico como la colectividad que más representantes puede tener en el organismo. Serán dos asientos para ese partido, mientras que en los otros 25 partidos se disputará un asiento. Sin embargo, ya iniciaron las charlas con Alianza Verde y otras fuerzas para buscar un cupo más y lograr que el Pacto se lleve tres asientos, pero el Centro Democrático y los partidos Conservador y Liberal, con ayuda de La U, se están moviendo para cerrar esa posibilidad.

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🔴Este martes habrá corte de agua en una zona de Chapinero: durará 37 horas

Este martes 25 de agosto arranca el corte del servicio de agua en varios barrios de la parte alta de la localidad de Chapinero. Según confirmó el Acueducto, la medida obedece a trabajos de rehabilitación en la Línea Parque Nacional-San Diego, en inmediaciones de la Av. Circunvalar. Los cortes se extenderán hasta 37 horas.

¿Dónde aplica?

La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y afectará los barrios El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia y Pardo Rubio, entre la calle 42 y la calle 61B y entre la carrera 3 y la carrera 9 Este. La entidad recomienda almacenar agua antes del corte y hacer un uso racional durante la suspensión. Como suele suceder en estos casos, para hospitales y lugares de alta concentración de público habrá carrotanques que pueden solicitarse a través de la línea 116.

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🔴El Vaticano busca mediar en la guerra entre Ucrania y Rusia

El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, llegó el lunes a Rusia y mantendrá hoy consultas con las autoridades rusas y la Iglesia Ortodoxa sobre una posible paz en Ucrania. Gallagher, enviado personalmente por el papa León XIV para intentar abrir un canal de diálogo, visitó Kiev y Leópolis el mes pasado y permanecerá en Rusia hasta el 28 de agosto. Según medios del Vaticano, el enviado especial se reunirá durante la semana con el canciller ruso, Sergei Lavrov.

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🔴Tolima va por la hazaña en Ecuador

Deportes Tolima visita a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil, por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores. El equipo pijao llega obligado a ganar tras caer 1-0 en Ibagué, donde sufrió el gol de Arón Rodríguez. El rival avanza con empate o triunfo y suma 15 partidos invicto, lo que lo hace claro favorito. Si Tolima gana por un gol, la serie se definirá por penaltis; con dos o más, clasificará directamente a cuartos. El ganador enfrentará a Flamengo, vigente campeón de este certamen, en cuartos. El partido se jugará desde las 7:30 p. m. (hora Colombia) y contará con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

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🔴“Cars” regresa al cine para celebrar 20 años de su estreno

“Cars: Una aventura sobre ruedas”, la película animada de Disney y Pixar, hará su regreso a las salas de cine el 8 de octubre de 2026 para celebrar sus 20 años. Los fanáticos podrán revivir en la pantalla grande la historia del Rayo McQueen, tal como la conocieron originalmente. Además, la celebración incluirá una variedad de actividades en todo el mundo, destacando el Día de Rayo McQueen, que se celebra cada 5 de septiembre en honor al número 95 del personaje. La película, que se estrenó originalmente en 2006, narra la aventura de Rayo McQueen, un joven auto de carreras que acaba en Radiador Springs. Allí, se encuentra con personajes como Mate, Sally Carrera y Doc Hudson. Este filme fue un éxito en taquilla, logrando recaudar más de 460 millones de dólares y obteniendo una nominación al Óscar como mejor película animada. Su popularidad llevó a la creación de dos secuelas, Cars 2 y Cars 3, así como de cortos y el spin-off Aviones.