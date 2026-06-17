Cómo funcionará la ley seca en la segunda vuelta presidencial 2026 en Colombia

La medida hace parte del paquete de seguridad electoral que también incluye controles en los puestos de votación.

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Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21 de junio, en la que se enfrentarán en las urnas los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La jornada electoral iniciará a las 8:00 de la mañana y tendrá su cierre, como es de costumbre, a las 4:00 de la tarde, lapso en el que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.

Así, con el objetivo de reducir riesgos de alteraciones del orden público, se implementarán medidas que también fueron aplicadas durante la primera vuelta del 31 de mayo, como la ley seca. No obstante, esta no tendrá un único horario en el país. Aquí le contamos cómo funcionará.

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Cómo funcionará la ley seca en la segunda vuelta presidencial

En teoría, el esquema aplicado en esta segunda vuelta replica el que ya había operado en la primera jornada electoral del 31 de mayo, cuando la ley seca también se extendió desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta el mediodía de ese lunes, bajo condiciones similares en todo el país.

Esta vez, la restricción regirá desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio, periodo durante el cual estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y en establecimientos comerciales como bares, discotecas, tiendas y restaurantes. Este horario ya lo han adoptado ciudades como Medellín y Cali.

Igual, es preciso recordar que las autoridades locales podrán adoptar disposiciones adicionales dependiendo de las condiciones de seguridad en cada territorio.

Un ejemplo de ello es Bogotá, cuya ley seca para la primera vuelta presidencial funcionó desde el viernes 19 de mayo a las 6:00 p. m. y tuvo vigencia hasta el lunes 1 de junio al mediodía. Ahora, luego de que dicho horario generara inconformidades por parte de algunos sectores económicos, desde la alcaldía y su secretaría de Gobierno se anunció que la ley seca de esta segunda jornada regirá a partir de la medianoche del viernes 20 de junio (a las 0:00 del sábado) y terminará el lunes 22 al mediodía.

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Recuerde que el incumplimiento de la ley seca puede generar sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con multas que oscilan entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, aproximadamente entre COP 233.454 y COP 1.867.632.

¿Qué otras restricciones habrá?

A su vez, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas de seguridad para la jornada electoral: el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la expedición de un decreto que prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas dentro de los puestos y mesas de votación. Esto, según el funcionario, busca reducir riesgos de constreñimiento electoral y garantizar el ejercicio libre del voto.

Por eso, la Registraduría Nacional precisó que los dispositivos solo podrán utilizarse en casos específicos, como la verificación de la cédula digital ante los jurados de votación, además del uso por parte de funcionarios de control electoral y medios de comunicación acreditados.