Reabren Troncal del Caribe: sector turístico teme secuelas en plena temporada de vacaciones

Crisis en la Troncal del Caribe deja turistas atrapados, cancelaciones y preocupación en plena reapertura del Tayrona Foto: Rocío Fontanilla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La crisis que mantuvo aislado uno de los corredores turísticos más importantes del Caribe colombiano llegó a su fin la noche de este martes 16 de junio. Tras varias horas de diálogo con las comunidades del corregimiento de Guachaca y veredas aledañas, una comisión humanitaria de la Alcaldía de Santa Marta logró un acuerdo que permitió levantar los siete bloqueos instalados sobre la Troncal del Caribe y restablecer gradualmente la movilidad entre Santa Marta y La Guajira.

Lea: Belkis Gil Nuvita, la primera mujer médica kogui de Uluezhi de la Sierra Nevada

La reapertura fue confirmada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien destacó el trabajo realizado por los funcionarios que permanecieron en la zona hasta alcanzar una salida concertada a una situación que puso en jaque al turismo, al comercio y a cientos de viajeros que quedaron atrapados en medio de la crisis.

Los bloqueos surgieron en medio de los operativos militares que adelanta el Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción de Guachaca. Durante las jornadas de tensión, la vía permaneció cerrada en distintos puntos, afectando el tránsito hacia destinos como Buritaca, Palomino, el Parque Tayrona y Riohacha.

Turistas atrapados y reservas canceladas

La emergencia coincidió con uno de los momentos más importantes para la economía turística de Santa Marta: la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona y el inicio de la temporada vacacional de mitad de año.

Mientras miles de visitantes tenían previsto desplazarse hacia la zona, muchos quedaron atrapados en la carretera o dentro de hoteles y hostales ubicados en el corredor turístico. Otros decidieron cancelar sus viajes ante la incertidumbre generada por los bloqueos y las noticias relacionadas con el conflicto armado.

Le puede interesar: ¿Jurídicamente qué es un tío y qué obligaciones tiene?

De acuerdo con reportes entregados por empresarios del sector, la situación provocó afectaciones inmediatas en reservas, excursiones, servicios de transporte y actividades turísticas programadas para esta semana.

La preocupación fue especialmente fuerte entre los establecimientos ubicados en Guachaca, Buritaca y Los Naranjos, donde gran parte de la economía depende directamente de los visitantes que ingresan al Tayrona.

Un alivio para el sector hotelero

La reapertura de la Troncal del Caribe fue recibida con alivio por hoteleros, operadores turísticos y comerciantes que durante horas observaron cómo una de las principales vitrinas turísticas del país quedaba prácticamente paralizada.

Sin embargo, los empresarios reconocen que la habilitación de la vía evita pérdidas mayores, pero advierten que las imágenes de bloqueos, vehículos atrapados y presencia militar pueden afectar la percepción de seguridad de quienes tenían planeado viajar a la región durante las próximas semanas.

El temor del sector es que las cancelaciones registradas durante los últimos días se extiendan y terminen impactando una temporada de la que dependen miles de empleos directos e indirectos. “La vía ya fue abierta y eso es una gran noticia, pero ahora viene el reto de recuperar la confianza de los visitantes”, señaló Omar García, representante de los hoteleros.

El acuerdo que destrabó la crisis

Según informó la Alcaldía de Santa Marta, la solución se alcanzó mediante una comisión humanitaria que permaneció en terreno dialogando con líderes comunitarios y organismos del Ministerio Público.

La misión estuvo integrada por Ricardo Salinas, defensor regional del Magdalena; David Farelo, secretario de Promoción Social; Camilo George, secretario de Gobierno; Claudia Patricia Aarón, alta consejera para la Sierra Nevada; y Jenifer del Toro, alta consejera para la Paz.

El despeje comenzó durante la noche con apoyo de maquinaria amarilla trasladada a la zona por la gobernación del Magdalena para retirar árboles y otros obstáculos instalados sobre la carretera.

“Hay garantías para visitar el destino”

Tras confirmarse la reapertura, el alcalde Carlos Pinedo Cuello afirmó que la presencia de la fuerza pública fue reforzada en el corredor turístico y envió un mensaje a quienes tenían previsto viajar durante las vacaciones de mitad de año. “Existen condiciones de seguridad para recorrer el Parque Tayrona y los distintos destinos ubicados entre Santa Marta y La Guajira”.

Las autoridades esperan que la normalización de la movilidad permita recuperar progresivamente las reservas afectadas y evitar que una crisis derivada del conflicto armado termine golpeando una temporada que apenas comienza.