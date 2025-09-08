Libreta militar para estudiantes universitarios: requisitos y cómo sacarla

Resume e infórmame rápido

Tener más de 24 años es uno de los requisitos que debe cumplir para sacar la libreta militar para universitarios.

Conozca el paso a paso para sacarla en Colombia. Foto: Ejército Nacional de Colombia

En Colombia, todo hombre mayor de edad está en la obligación de definir su situación militar, ya sea cumpliendo con el servicio o accediendo a una exoneración legal. Este trámite debe resolverse antes de los 50 años y, al finalizarlo, se entrega la conocida libreta militar, documento obligatorio en distintos ámbitos académicos y laborales.

Uno de los grupos que más dudas suele tener frente a este proceso son las condiciones para los jóvenes universitarios. Por eso, en esta nota le contamos lo que necesitas saber.

¿Cómo sacar la libreta militar si es estudiante universitario?

Si usted ya está estudiando en la universidad y cumple con los siguientes requisitos, aplica para sacar su libreta militar:

Tener 24 años o más al momento de presentar la solicitud, o haber aprobado y certificado más de cinco semestres de una carrera universitaria.

Radicar la solicitud a través de la página web oficial o de manera presencial en cualquier distrito militar.

Cancelar la cuota única de compensación militar correspondiente a los mayores de 24 años, según lo dispuesto por ley.

¿Cuánto vale la libreta militar para estudiantes universitarios?

Una “cuota única de compensación militar es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional”, según afirma la Ley en Colombia.

El costo de la libreta militar para un estudiante universitario en Colombia varía según sus ingresos:

Sin ingresos: no podrá superar el 5 % de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).

Ingresos iguales o inferiores a 2 SMLMV: equivale al 15 % de un SMLMV.

Ingresos entre 2 y 4 SMLMV: corresponde al 25 % de un SMLMV.

Ingresos superiores a 4 SMLMV: se fija en el 50 % de un SMLMV.

¿Para qué es obligatoria la Libreta Militar en Colombia?

La libreta militar es un documento indispensable en varios escenarios oficiales, entre ellos:

Celebrar contratos con entidades del Estado : cualquier persona que vaya a trabajar como contratista en alcaldías, gobernaciones o instituciones públicas debe tener definida su situación militar.

Ingresar a la carrera administrativa : en las convocatorias públicas para empleos de planta del Estado (como las de la Comisión Nacional del Servicio Civil), es requisito contar con la libreta.

Tomar posesión de un cargo público: quienes son nombrados en un puesto oficial —docente, funcionario, magistrado, entre otros— deben acreditar que ya resolvieron su situación militar.

Es importante aclarar que, fuera de estos casos, ninguna empresa o entidad privada está autorizada para exigir la libreta militar como requisito de contratación. La verificación de este trámite corresponde únicamente al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional.