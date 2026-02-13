Emergencias por lluvias en Ibagué dejan 23 familias afectadas por las inundaciones

Más de una semana con fuertes lluvias ha afectado la ciudad de Ibagué y sus corregimientos (Imagen de referencia) Foto: Alcaldía Ibagué

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias de los últimos dos días han causado graves emergencias en Ibagué, donde, de acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos y los organismos de socorro, los sectores más críticos fueron los barrios Ricaurte, Galán y Cerro Gordo, donde el agua ingresó a las viviendas. Además, se reportó el colapso del alcantarillado en los barrios Las Acacias, Doce de Octubre, Santofimio, El Independiente y Hacienda Piedra Pintada.

Lea: Asesinaron a una mujer cerca de estación del MÍO en Cali

Por otro lado, las lluvias provocaron deslizamientos en vías estratégicas como La Cartagena (vía a la variante), La Martinica y la avenida Guabinal. Además, en el barrio Jordán Novena Etapa, un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo, causando daños materiales. Gracias a la intervención de la Secretaría de Agricultura y los bomberos, se logró controlar la mayoría de los puntos críticos y rehabilitar el paso vehicular.

Cabe recordar que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cristian David Ávila, informó el pasado martes 3 de febrero que el 40% de los corregimientos de la ciudad ya estaban en emergencia. Aunque se han ejecutado trabajos de mitigación, la persistencia de las lluvias ha dificultado las labores de control.

#Ibagué | 💧 ¡Con el agua a las rodillas! Familias sufrieron graves afectaciones tras fuertes lluvias de la noche del jueves



👇👇👇https://t.co/0kukEUmAoK pic.twitter.com/orXREO19Dc — Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) February 13, 2026

Por su parte, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos, Jean Pineda, confirmó que, pese a los daños estructurales, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas. “Es preciso mencionar que, a la hora, se reportan 23 familias afectadas por las inundaciones. Durante las próximas horas se brindará el apoyo institucional correspondiente a través de la Dirección de Gestión del Riesgo”.

Le puede interesar: Por aumento de lluvias mantienen alerta en la ladera norte del río Otún, en Pereira

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían continuar en los próximos días, por lo que instan a la comunidad a mantenerse en alerta y seguir las precauciones indicadas. También recordaron que para reportar cualquier emergencia están habilitadas las líneas 119 de Bomberos y 123 de la Policía Nacional.