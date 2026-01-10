Logo El Espectador
Lo que se sabe del accidente de avioneta en la que murió Yeison Jiménez

Esta tarde una avioneta en la que iban seis ocupantes se estrelló sobre la vía que comunica a Paipa con Duitama, en Boyacá.

Redacción Colombia
10 de enero de 2026 - 11:54 p. m.
Yeison Jiménez tenía 34 años.
Yeison Jiménez tenía 34 años.
Foto: Instagram
En la tarde de este sábado 10 de enero se registró un grave accidente aéreo en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas que iban dentro de la aeronave N325FA. La avioneta se estrelló en el sector de Romita, entre los municipios de Duitama y Paipa, en Boyacá.

Según indicó la Aeronáutica Civil, en la aeronave iba el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros que iban hacia Medellín. Primeras versiones indican que la aeronave no alcanzó a alzar vuelo y terminó estrellándose.

“El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR), Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ETL) en el sector del evento”.

Por su parte, la Gobernación de Boyacá confirmó que todos los ocupantes de la avioneta fallecieron. “El gobernador, en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”

De igual forma, la gobernación de Boyacá confirmó que se decretó el duelo departamental.

Las otras víctimas

  • En la avioneta también iba:
  • Capitán Hernando Torres
  • Juan Manuel Rodríguez
  • Óscar Marín
  • Jefferson Osorio
  • Weismman Mora

Las autoridades de Boyacá confirmaron que el sector donde se registró el accidente fue acordonado, mientras se realizan los procedimientos técnicos y operativos relacionados con el levantamiento de los cuerpos.

Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se dirige al lugar para iniciar la recolección de pruebas que permitan determinar las causas del grave accidente.

El ministerio de Transporte se pronunció

Desde el Ministerio de Transporte lamentaron la muerte de quienes se encontraban en la aeronave. De igual forma, la ministra María Fernanda Rojas se refirió al accidente y señaló que la avioneta avanzó por la pista y al llegar al punto en el que tenía que elevarse, se estrelló y explotó, lo que causó la muerte de todos los ocupantes.

Videos previos al accidente

Tras registrarse el accidente se conocieron videos de personas en la zona que corroboran la versión de la ministra Rojas. En ellos se ve cómo la aeronave sigue derecho, mientras alguien grita: “se le acabó la pista”.

De igual forma, se ha difundido una historia del fotógrafo Waisman Mora de momentos antes de que se registrara el accidente aéreo.

¿Quién era Yeison Jiménez?

El músico, oriundo de Manzanares, Caldas, era un reconocido cantante de música popular con canciones como “Aventurero” y “Tenías Razón”. Desde muy pequeño viajó, tras la separación de sus padres, a Bogotá, donde estuvo trabajando en Corabastos.

Desde allí comenzó con la música, logrando el reconocimiento en ferias y fiestas, pero también dentro de los artistas de música popular, y en el exterior, donde había llevado giras por Europa y Estados Unidos.

El artista tenía previsto tocar este sábado 10 de enero en Marinilla, Antioquia.

Por Redacción Colombia

