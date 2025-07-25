Murió Yeison Jiménez en accidente de avioneta a los 34 años

Hay luto en el mundo de la música en Colombia. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular. “Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", confirmó la Aerocivil.

Los protocolos de búsqueda y rescate se pusieron en marcha de inmediato tras detectar la señal de localización de emergencia (ELT). Esto permitió que los equipos de SAR de Bogotá y la Policía Nacional pudieran dirigir sus esfuerzos para localizar el lugar del accidente y coordinar la atención en tierra.

Versiones preliminares de algunos medios y testimonios de quienes estaban en el lugar indican que la aeronave se precipitó poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, sin alcanzar la altitud necesaria y cayendo en un terreno cercano al final de la pista.

Los fanáticos del cantante han dejado sus mensajes de condolencias a través de las redes sociales: “no lo puedo creer, Dios le de fortaleza a su esposa y demás familia”, “Dios que noticia tan terrible”, “Qué tristeza tan grande”, “Dios mío que tristeza”, “Mucha fortaleza pra su familia muy triste”.

Hace unas horas, un miembro del equipo del cantante que iba en la avioneta publicó un video mostrando cuando estaban saliendo en la aeronave: “Pa’ Marinilla”, escribió.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Originario de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez, de 34 años, se convirtió en uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana en la última década. Su carrera comenzó en festivales locales y escenarios regionales, lo que le permitió establecerse como un compositor y cantante con una trayectoria sólida a nivel nacional.

Temas como “Aventurero”, “Tenías Razón” y otros grandes éxitos lo posicionaron como un referente del género, ganándose el cariño del público amante de la música popular. Su participación en festivales, presentaciones y eventos lo mantuvieron con una agenda llena de conciertos en diversas regiones del país.

