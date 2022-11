Manizalitas protestan en contra de su alcalde, Carlos Mario Marín

La protesta se llevó acabo ayer frente a la alcaldía.

Cerca de 70 personas se reunieron entre la lluvia en la plazoleta de la alcaldía de Manizales el día de ayer, 22 de noviembre, para protestar en contra del alcalde Carlos Mario Marín. Entre pancartas y parlantes el grupo de manifestantes mostró su inconformidad con la actual administración.

“Los taxistas nos acompañaron y decidieron bloquear la carrera 22 en protesta por las vías de la ciudad, que están instransibles. Esta es la primera protesta contra esta Administración, vendrán muchas más para demostrar la inconformidad. Da verguenza de lo que opinan del alcalde”, expresó ayer Beatriz Helena Benavídez, que estuvo promoviendo el plantón de ayer que culminó hacia las 4:00 p.m, según informó el diario La Patria.

La protesta se centraba en el mal estado de las vías, la deforestación al pulmón verde de la ciudad, el cierre de escuelas y colegios, el maltrato a la mujer, las fiestas privadas que presuntamente realiza, el escándalo Liberland, entre otras razones. Los taxistas que se unieron a la protesta lo hicieron, según le dijo Leonardo Vargas vocero del grupo de reacción inmendiata a Caracol Radio, ya que no ven una secretaria de movilidad eficiente y las obras que no avanzan. “Tengo que decirles que la administración de Carlos Mario se va a ir con una deuda grandísima para nuestro gremio, ni siquiera cuando empezó la pandemia nos quiso ayudar; vemos como se viola todos los días la medida del pico y placa por los particulares, como se ha incrementado la ilegalidad hasta en un 45% y no hay operativos al respecto, pero nosotros como gremio seguimos lacerando nuestra economía y nos seguimos viendo afectados en nuestros bolsillos”, le dijo Vargas a la emisora.

El sector salud también estuvo presente en la protesta para rechazar lo que consideran el abandono del alcalde a la salud. Reclaman la negligencia que ha presentado Marín frente a Assbasalud y San Isidro y la fusión entre estas dos, la cual ha dilatado. “Apoyamos este plantón porque el alcalde tiene a Assbasalud y a San Isidro totalmente en el descuido y adicional a ello le quedó grande, porque él tenía que hacer la fusión entre estas dos instituciones y las ha dejado durante estos tres años de dilatación en dilatación y entre más días, mas se ven en la liquidación”, le dijo Olga Piedad Cárdenas, veedora en Salud en Manizales y en el departamento de Caldas a Caracol Radio.

