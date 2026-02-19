Marchas por el salario mínimo, reunión clave en la U. Nacional y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Centrales obreras salen a las calles en respaldo a Petro

El Gobierno convocó a la ciudadanía a manifestarse a favor del incremento del 23,7 % del salario mínimo. El llamado se produce luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que establecía el aumento y ordenara al Ejecutivo fijar una cifra transitoria mientras adopta una decisión de fondo.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, reiteró el apoyo al Gobierno y promovió movilizaciones en las principales plazas del país.

El Comando Central Unitario, conformado por las centrales obreras CUT, CGT y CTC, pidió en la reunión que tuvieron el lunes con el Gobierno y gremios volver a presentar la cifra de incremento del 23,7 %.

Se vienen días inciertos en este aspecto, pues hoy el Gobierno presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el que pretende revertir la decisión de suspensión, de forma provisional.

🔴 ¿Cómo salir de deudas más rápido? Consejos clave para manejar el crédito

Si siente que está muy endeudado o está pensando en endeudarse y no sabe qué debe tener en cuenta, este capítulo es para usted. En Echemos Cuentas, el pódcast de finanzas personales de El Espectador, Raúl Restrepo, director de banca comercial y pyme en BBVA y experto en finanzas personales, explica las estrategias y herramientas para que el crédito se convierta en su aliado.

Escuche aquí el capítulo completo:

🔴 Reunión clave en la Universidad Nacional

Para las 8:30 de la mañana de este jueves está citada una sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia. La reunión de los miembros del CSU ocurre en medio de la orden del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó que José Ismael Peña fuera reestablecido en su cargo como rector de la institución educativa superior. La decisión ha tenido diferentes respuestas por parte de la comunidad académica. Por ejemplo, la Asamblea de Estudiantes de Posgrado se declaró en paro en rechazo a la sentencia. En contraste, el sindicato de maestros de la universidad se pronunció pidiendo acatar la decisión del alto tribunal.

Lo invitamos a leer esta nota en la que le contamos los detalles.

🔴 La agenda de los punteros en encuestas a dos semanas de elecciones a Congreso

A menos de tres semanas para las votaciones del 8 de marzo, cuando se elige a un nuevo Congreso y se dirimen tres consultas interpartidistas, los candidatos ajustan sus movimientos más claves para buscar el respaldo del electorado y de paso que sectores claves analicen apoyarlos.

Es en ese marco que se registró un recorrido del Iván Cepeda por Puerto Asís, Putumayo, donde presentó parte de su línea de seguridad en su carrera por reelegir las políticas del presidente Gustavo Petro y darle continuidad inmediata a la izquierda. Incluso, desde esa región y a través de sus redes, le dejó un mensaje directo a la Fuerza Pública.

Otro de los aspirantes que buscan enarbolar parte de las banderas del petrismo, aunque ampliando la base de apoyos más allá del tradicionalismo de la izquierda, es Roy Barreras. Este miércoles, de hecho, realizó sus actividades de campaña y les dejó un mensaje a los militantes del Pacto Histórico para que, contrario a lo que han dicho, se motiven a votar las consultas.

Abelardo de la Espriella, por su parte, hizo un recorrido por el Meta, región desde la cual habló sobre la necesidad de potenciar al empresariado y darle un manejo diferente al de la actual administración a las finanzas públicas.

Sergio Fajardo realizó recorridos por regiones buscando nuevos aliados y también dándole forma a los respaldos que se requieren las listas al Congreso que respalda a través de Dignidad y Compromiso.

🔴 Venezuela aguarda ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela convocó para este jueves 19 de febrero un debate clave sobre la ley de amnistía, con participación de familiares de presos políticos y representantes chavistas para revisar el articulado pendiente.

En la sesión, prevista desde las 10:00 a. m., se discutirán enmiendas al texto que busca excarcelar a más de 1.800 detenidos postelectorales, mientras organizaciones civiles mantienen protestas afuera exigiendo celeridad ante la transición liderada por Delcy Rodríguez. El debate se ha aplazado al menos dos veces en febrero de 2026.

🔴 Colombia vs. Brasil: Sudamericano Femenino Sub-20

La selección afronta su primer gran reto en sus deseos de ganar el campeonato continental juvenil. Además, tendrá que sumar frente a la Canarinha si quiere mantener sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Polonia. La derrota contra Ecuador en el inicio del hexagonal final tiene condicionadas a las dirigidas por Carlos Paniagua.

🔴 Deportes Tolima en la Copa Libertadores

El equipo Pijao se estrena en el torneo continental visitando a Deportivo Táchira en un partido valido por la segunda fase de la Gloria Eterna. Sin desestimar una victoria que lo deje cada vez más cerca de la fase de grupos de la competencia, los dirigidos por Lucas Gonzalez querrán sumar al menos un punto en territorio del vecino país.