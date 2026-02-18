Publicidad

Las preguntas que deja la llegada de Ismael Peña a la rectoría de la Universidad Nacional

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que, en menos de 48 horas, José Ismael Peña deberá ser designado rector de la Universidad Nacional. Sin embargo, después de conocerse la decisión, son varias las inquietudes que todavía quedan en el tintero. ¿Cuándo se llevará a cabo la posesión de Peña? ¿Realizará nombramientos nuevos? ¿Habrá paro estudiantil y profesoral?

Paula Casas Mogollón
18 de febrero de 2026 - 06:38 p. m.
Foto: El Espectador

En menos de 48 horas, José Ismael Peña deberá asumir la rectoría de la Universidad Nacional, la institución de educación superior pública más importante del país. Esto luego de una sentencia de segunda instancia proferida por las magistradas Luz Marina Ibañez, Elvia Bibiana Guarín y Claudia Angélica Martínez, de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

(Lea: José Ismael...

Paula Casas Mogollón

Honesto(98692)Hace 5 minutos
Los que protestan son mamertos que defienden a quien quiere obstaculizar esta elección y se les olvida que la ley se debe respetar y no se impone con protestas y paros.
Francisco Cardona(28018)Hace 8 minutos
Lo más irregular de este proceso de elección de rector de la UNal fue la componenda del exrector Mantilla y sus secuaces para nombrar a un señor que no quiere la mayoría de profesores, estudiantes y empleados de la Universidad. La “justicia” del país, a través del Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá sentenció a favor de la élite corrupta de la UNal y en contra de las mayorías.
