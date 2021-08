$200 millones de recompensa por responsables del atentado en Frontino, Antioquia

Luego del ataque que acabó con la vida de dos uniformados en Frontino, Antioquia, el alcalde de ese municipio, Jorge Hugo Elejalde, aseguró que se trata del tercer atentado que se comete en esa zona antioqueña en menos de dos meses. La policía le atribuye el ataque al Clan del Golfo.

El mandatario municipal manifestó su inconformismo, debido a que, según él, hay poco respaldo del gobierno nacional a Frontino. “Yo pienso que esto no puede seguir siendo así, aquí tiene que haber una reacción contundente y efectiva del Estado, la fiscalía, la policía y el ejército tiene que dar lo más rápido con estos sinvergüenzas”, dijo Elejalde.

Además, manifestó que las opiniones de la administración no son tenidas en cuenta en los consejos que se realizan. “Nos invitan a un consejo de seguridad, hacen sus viáticos y se van y las cosas siguen igual. La prueba es que el último consejo subregional de seguridad 16 alcaldes decidimos no ir porque eso es una falta de respeto y una burla. El tema es muy grave y no podemos seguir en estas”.

En respuesta a esas declaraciones, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, manifestó que no puede aceptar las palabras del alcalde de Frontino porque “él no está solo, el gobierno está trabajando con él. Yo entiendo la angustia del alcalde, que es la misma nuestra. Este es un gobierno que tiene un cuidado principal de la vida. Frontino siempre tendrá nuestro apoyo”.

Aunque aún no se tiene la información clara de lo que sucedió, el subdirector de la Policía, general Hoover Penilla, atribuyó el ataque a la subestructura del ‘Clan del Golfo’, bajo el control criminal de alias ‘Richard’. “Del hecho resultan muertos dos de nuestros hombres, dos gravemente heridos, quienes ya fueron trasladados a Medellín”.

Los dos uniformados que murieron fueron: el comandante del Distrito 11 de Policía Frontino, Mayor Mauricio Grueso Monterrosa y el patrullero Wílber Alexander Silva Goez. La policía ofrece $200 millones de recompensa para quienes den información que permita esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.

Por su parte, el gobernador (e) de Antioquia también dio a conocer que Antioquia tiene un incremento del 10% en homicidios. De las 9 subregiones de Antioquia, en 7 se ha presentado aumento de casos. Solo en la vía Manglar - Cañasgordas, se han registrado cuatro atentados a vehículos de la fuerza pública.