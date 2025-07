Abuelo reveló detalles de la autopsia de la familia que murió en San Andrés

La familia fue hallada sin vida el pasado viernes en una habitación del Hotel Portobelo Convention. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Orlando Canro, el papá de una de las víctimas de la familia que murió en un hotel en San Andrés durante un paseo, reveló detalles de la autopsia que las autoridades forenses le practicaron a los tres cuerpos. Según indicó el hombre, tuvo una conversación con alguien de Medicina Legal, quien le entregó los resultados preliminares practicados a sus familiares, a quienes les realizarán una segunda autopsia.

Lea: Joven desapareció en el río Cauca tras accidente en procesión fluvial en Caucasia

Según Canro contó a City Tv, al menor de cuatro años, Kevin Matías, no se le encontraron sustancias extrañas ni señales de intoxicación o envenenamiento, ya que el estómago estaba vacío y sin rastros de alimentos.

En el caso de su hija Viviana Andrea Canro, tampoco hallaron alteraciones visibles, mientras que a su yerno Tito Nelson Martínez se le identificó inflamación en el corazón y riñones hinchados, relacionados con un problema previo de hipertensión.

“Al niño no me le encontró nada, me le encontró vacío el estómago. A mi hija tampoco le encontró cosas así extrañas y a mi yerno lo único que le encontró fue que el corazón lo tenía inflamado, los riñones hinchados porque era hipertenso. Entonces, lo único fue eso, fue no más una cosa extraña”, indicó el hombre a City Tv.

Canro también mencionó que conserva una bolsa con la ropa que vestían los fallecidos, la cual presenta un olor fuerte y que podría ser una pista para aclarar las causas de esta tragedia, que todavía está a la espera de una explicación oficial.

La investigación continúa abierta y las autoridades siguen analizando la posibilidad de que una sustancia tóxica ambiental o un gas presente en la habitación haya provocado el desenlace, dado que ninguna causa externa evidente se ha confirmado hasta ahora. Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá para una segunda ronda de autopsias que busca esclarecer detalles definitivos sobre la causa de muerte.

La familia fue hallada sin vida el viernes 11 de julio de en una habitación del Hotel Portobelo Convention, y el hallazgo lo hizo el propio Orlando al acudir a llevarles café esa mañana.