Accidente de tránsito en Magangué, Bolívar, dejó un hombre muerto y una mujer herida

Foto de referencia/. La pareja se movilizaba en motocicleta cuando colisionó contra un furgón. Foto: Getty Images/iStockphoto - Mark_KA

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En horas de la noche del domingo 22 de marzo se registró un accidente entre una motocicleta y un furgón en la vía que conduce hacia el corregimiento de Yatí, en Magangué, Bolívar. En la motocicleta se movilizaba una pareja de esposos identificada como Samuel Mena Flórez y Selfa Rico Jiménez, residentes del barrio Santa Rita.

Según la información difundida por los medios locales, ambos eran comerciantes; Rico Jiménez, en su caso, se dedica a la venta de arequipe por encargo. Ambos fueron trasladados al Hospital Local La Divina Misericordia para recibir atención médica tras el siniestro, pero minutos después de su ingreso, el personal de salud confirmó el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Autoridades indagan las causas del accidente

Aunque las investigaciones avanzan para establecer qué originó el choque, entre las hipótesis iniciales se evalúa un posible exceso de velocidad por parte del conductor de la motocicleta, versión que aún no ha sido confirmada oficialmente.

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Por otra parte, en redes sociales han circulado comentarios de ciudadanos y allegados a la pareja que aseguran que la ambulancia solicitada tras el accidente habría tardado en llegar al lugar. Estas afirmaciones, no obstante, no han sido verificadas por las autoridades.

Por ahora, Selfa Rico Jiménez permanece bajo observación médica. Aunque su estado es grave, se encuentra consciente, según la información que se conoce hasta el momento.