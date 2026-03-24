Un motociclista murió tras perder el control y caer de un puente en Cali

Las autoridades investigan si el accidente se dio por exceso de velocidad. Foto: Captura de pantalla

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Un grave accidente vial se registró en el sur de Cali el pasado lunes 23 de marzo. Un motociclista que se movilizaba sobre el puente de la calle 5 para tomar la avenida Roosevelt, perdió el control y cayó al vacío, lo que le produjo su muerte instantánea.

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Sobre lo ocurrido, Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, explicó que el hecho se registró sobre las 12:10 p.m. “Un motociclista sufrió un accidente al chocar con la baranda del puente y desplazar su cuerpo hacia la parte inferior de la vía, causando inmediatamente el deceso”.

La emergencia fue atendida por el cuerpo voluntario de Bomberos de Cali, que confirmó que el motociclista sufrió graves lesiones, principalmente en el pecho, que provocaron su muerte en el lugar.

#Lamentable



Un motociclista fall3ció luego que perdiera el control del vehículo cuando transitaba desde la Calle Quinta y tomaba el puente para salir a la Avenida Roosevelt.



El exceso de velocidad hizo que saliera por los aires y cayera desde una gran altura de manera fat4l. pic.twitter.com/3HzhPCoVAS — Ya Celacanto (@YaCelacanto) March 23, 2026

Las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo, mientras que la Secretaría de Movilidad de la ciudad indicó que adelanta las investigaciones para determinar las causas del accidente. “Las primeras versiones implican exceso de velocidad”, señaló la entidad.

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Por su parte, Vergara añadió que “como recomendación a los actores viales pedimos cumplir con las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, verificar el estado técnico mecánico de los vehículos antes de salir a nuestra ciudad Santiago de Cali”.

Un hecho similar se registró ese mismo día en la vía al mar, sobre el sector conocido como “Vuelta del Cerezo”, donde un motociclista cayó a un abismo tras perder el control.

La emergencia fue atendida por dos máquinas con ocho unidades de bomberos y una ambulancia con dos paramédicos, que lo sacaron y trasladaron a un centro asistencial con graves lesiones. Por ahora, no se conoce la identidad de los dos motociclistas involucrados en los dos accidentes de tránsito.