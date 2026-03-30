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Accidente entre tractomula y camión deja un muerto y dos heridos en Santander

Por ahora, se presenta un cierre total en la vía Bucaramanga-Pamplona.

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Redacción Colombia
30 de marzo de 2026 - 10:03 p. m.
Accidente vía Pamplona
Accidente vía Pamplona
Foto: Redes Sociales (captura de pantalla)
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Un accidente de tránsito se registró al mediodía de este lunes en la vía Bucaramanga–Pamplona, a la altura del corregimiento de Berlín, donde un camión y una tractomula colisionaron. Debido al siniestro, la vía permanece con cierre total.

De acuerdo con los reportes preliminares, el choque dejó una persona muerta y dos más heridas que se movilizaban como polizones en el camión. El conductor del vehículo también resultó lesionado y fue auxiliado por ciudadanos luego de quedar atrapado entre las latas tras el impacto.

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Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la identidad de las víctimas, quienes, según versiones iniciales, serían ciudadanos extranjeros.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Colombia

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