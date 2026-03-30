Así funcionará la tarifa preferencial de Transcaribe para estudiantes

Con el descuento aprobado, el valor del pasaje pasará de COP 3.900 a COP 2.900 para los beneficiarios. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La iniciativa de una tarifa preferencial en el servicio de transporte público de Cartagena surgió hace algunos meses, después del incremento en la tarifa de Transcaribe que, desde el 23 de enero, mantiene un valor de COP 3.900.

Frente a las inconformidades expresadas por los usuarios, se explicó que el incremento tenía como objetivo cubrir los costos operativos y sortear algunas variables económicas (como el aumento del salario mínimo). Ahora, luego de sostener conversaciones con los distintos sectores, el Concejo Distrital aprobó los recursos necesarios para financiar el subsidio y que sea una realidad para los estudiantes.

El alcalde Dumek Turbay confirmó que la tarifa preferencial tendrá un valor de COP 2.900, que equivale a un descuento del 25% sobre la tarifa que rige actualmente.

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¿Cómo funcionará?

A través de sus redes sociales, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aseguró que esto “permitirá la implementación de la Tarifa Diferencial dirigida a estudiantes (básica, media y superior) y adultos mayores con Sisbén A y B”.

Esta medida se concretó luego de que el sábado pasado se aprobara el Proyecto de Acuerdo 103 de 2026, mediante el cual el cabildo autorizó la incorporación de más de COP 342.000 millones al presupuesto distrital, además de traslados e inversiones superiores a los COP 42.000 millones entre los diferentes sectores.

Y, aunque los recursos ya fueron autorizados, aún quedan etapas administrativas que deben aprobarse antes de su implementación. La Alcaldía indicó que será presentado un nuevo proyecto que dará soporte legal y fiscal a la estrategia, y se espera que, para 2027, el mantenimiento de la tarifa quede financiado a través del presupuesto general que será presentado en el segundo semestre de este año.

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Una vez terminado ese proceso, el Distrito deberá definir los requisitos para el acceso al subsidio, cuál será el mecanismo de inscripción y el proceso de verificación de beneficiarios, así como las fechas de convocatoria.