Activaron plan de contingencia por deslizamiento que puso en riesgo tramo de la vía La Línea

El deslizamiento hizo que una de las viviendas cayera al abismo. Foto: Archivo Particular

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Una emergencia se registra en la vía La Línea, a la altura del municipio de Cajamarca, en Tolima, donde se mantiene el paso a un solo carril debido a un deslizamiento que se llevó una casa y puso en riesgo la estabilidad de la carretera.

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El hecho se presentó en la madrugada del sábado 25 de julio, en el sector de Calle Larga, donde un deslizamiento de tierra hizo que una casa colapsara y cayera al vacío. Sus habitantes lograron salir ilesos.

“En el techo yo escuché mucha bulla y, pues, yo me levanté y miré con la linterna y ya se habían partido todas las baldosas de la cocina. Yo empecé a gritarle al niño (el nieto) que se saliera y en el momento que él lo hace, se va todo abajo”, explicó a Noticias Caracol Martha Reyes, la propietaria de la casa afectada.

Tras registrarse el derrumbe, se hizo una primera revisión en la que las autoridades evidenciaron filtraciones en la carretera, que inestabilizaron la carretera, por lo que se restringió el paso a un solo carril.

Plan de contingencia

El cierre parcial de la vía ha generado una alta congestión en el importante paso entre Tolima y Quindío. Ante esto, este último departamento anunció un plan de contingencia mientras la concesión vial realiza las intervenciones sobre la vía.

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Entre las medidas tomadas, las autoridades de tránsito realizan cierres en el peaje que está antes de la entrada al túnel principal de La Línea para evitar mayores congestiones, mientras que en la zona del derrumbe se está rotando cada hora el paso por sentido, debido a que solo hay un carril habilitado.

“Si esta vía se llega a ir, el país colapsaría porque por aquí pasa más del 70% de la carga que viene del puerto de Buenaventura para el centro del país; este es un caso que se ha puesto en conocimiento durante muchos años”, dijo Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, sobre la emergencia.

Por su parte, la gobernación del Tolima señaló que este lunes se espera la visita de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para determinar el nivel de la afectación. Por lo pronto, han pedido paciencia a los viajeros debido a la alta congestión que se mantiene sobre la importante vía.