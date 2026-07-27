Investigan asesinato de activista del Pacto Histórico en Risaralda

Dirigentes del Pacto Histórico pidieron que se investigara si las actividades políticas de Serna Restrepo tendría relación con su asesinato. Foto: El Espectador - José Vargas

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Una nueva arista se abrió en las investigaciones alrededor del asesinato de César Augusto Serna Restrepo, quien el pasado 22 de julio fue víctima de un ataque sicarial en la glorieta de Cuba, en Pereira. Según indicó el presidente Gustavo Petro, el hombre era uno de los líderes del Pacto Histórico en la región.

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La mención la hizo el presidente en una de sus publicaciones en redes sociales, en la que señaló que Serna Restrepo es “uno de los líderes del Pacto Histórico asesinados recientemente en el país”.

Tras este anuncio, dirigentes del Pacto Histórico pidieron a las autoridades evaluar dentro de las hipótesis la posibilidad de que el crimen pueda tener motivaciones políticas. Previamente, se había mencionado que el caso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.

Sobre esto, el representante a la Cámara por Risaralda Fernando Arias indicó que “la investigación debe ir más allá de las primeras hipótesis y establecer si el homicidio estuvo relacionado con la actividad política de César Augusto Serna Restrepo, quien era reconocido por personas cercanas como activista del Pacto Histórico y líder del Nodo Cuba Humana en Pereira”.

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Por su parte, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que el caso está en manos del Bloque de Búsqueda, que incluye dentro de sus indagaciones posibles motivaciones políticas, así como presuntos conflictos económicos y personales.

“Ya han sido varias las actuaciones judiciales de un equipo investigativo, el cual en este momento ya contabilizamos más de 19 solicitudes de material de video, del cual hay varios registros audiovisuales, fílmicos, que detallan las motocicletas y el modo de operación del hecho”, añadió el uniformado.

Serna Restrepo, de 47 años, era hijo del exconcejal de Pereira, Daniel Humberto Serna, así como tenía doble nacionalidad: colombiana y española. Recibió siete disparos mientras manejaba una camioneta Toyota Corolla.