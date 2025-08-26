Aeropuerto de Leticia tendrá cierres por trabajos de modernización

La aeronática pidió a los usuarios a revisar con las aerolíneas posibles cambios en los itinerarios. Foto: Aeronáutica Civil

Como parte de los trabajos de mantenimiento y modernización del aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, la Aeronáutica Civil anunció que se tienen programado una serie de cierres entre este martes 26 de agosto y el 18 de septiembre de este año.

“Estas intervenciones forman parte de un ambicioso plan de mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia en los despegues y aterrizajes, contribuyendo así a la transformación y el progreso del país”, añadió la Aerocivil.

En total serán cuatro cierres que se programaron para las siguientes fechas:

Desde las 8:30 p.m. del 26 a las 2:00 p.m. del 28 de agosto, de 20:30 a 14:00

Desde las 8:30 p.m. del 2 a las 2:00 p.m. del 4 de septiembre, de 20:30 a 14:00

Desde las 8:30 p.m. del 9 a las 2:00 p.m. del 11 de septiembre, de 20:30 a 14:00

Desde las 8:30 p.m. del 16 a las 2:00 p.m. del 18 de septiembre, de 20:30 a 14:00

Ante los cierres, la Aeronáutica Civil pidió a las personas que tengan próximos viajes programados al Amazonas, consultar a las aerolíneas para corroborar posibles cambios en los itinerarios, dado que los cierres fueron socializados previo a que se implementaran las medidas.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y de los viajeros durante este proceso de mejora, que permitirá que Leticia brille con mayor fuerza como puerta de entrada a la belleza natural de Colombia”, añadió la entidad.

Estará cerrado por un mes el aeropuerto de Tolú

Paralelamente, entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre, la Aeronáutica Civil anunció que permanecerá cerrado el aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, donde se realiza la ampliación de la pista, entre otros trabajos que se tienen previstos entregar a finales de este año.