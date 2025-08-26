No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Aeropuerto de Leticia tendrá cierres por trabajos de modernización

Se hará la pavimentación en la nueva calle de rodaje, por lo que se tienen previstos cierres intermitentes entre el 26 de agosto y el 18 de septiembre.

Redacción Colombia
26 de agosto de 2025 - 10:02 p. m.
La aeronática pidió a los usuarios a revisar con las aerolíneas posibles cambios en los itinerarios.
La aeronática pidió a los usuarios a revisar con las aerolíneas posibles cambios en los itinerarios.
Foto: Aeronáutica Civil
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Como parte de los trabajos de mantenimiento y modernización del aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, la Aeronáutica Civil anunció que se tienen programado una serie de cierres entre este martes 26 de agosto y el 18 de septiembre de este año.

Lea: Manizales fue reconocida como la de mayor calidad de vida de Latinoamérica

“Estas intervenciones forman parte de un ambicioso plan de mejoramiento y modernización de la infraestructura aeroportuaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia en los despegues y aterrizajes, contribuyendo así a la transformación y el progreso del país”, añadió la Aerocivil.

Sigue a Cromos en WhatsApp

En total serán cuatro cierres que se programaron para las siguientes fechas:

  • Desde las 8:30 p.m. del 26 a las 2:00 p.m. del 28 de agosto, de 20:30 a 14:00
  • Desde las 8:30 p.m. del 2 a las 2:00 p.m. del 4 de septiembre, de 20:30 a 14:00
  • Desde las 8:30 p.m. del 9 a las 2:00 p.m. del 11 de septiembre, de 20:30 a 14:00
  • Desde las 8:30 p.m. del 16 a las 2:00 p.m. del 18 de septiembre, de 20:30 a 14:00

Le puede interesar: ¿Qué es el bono pensional? Le contamos cómo funciona

Ante los cierres, la Aeronáutica Civil pidió a las personas que tengan próximos viajes programados al Amazonas, consultar a las aerolíneas para corroborar posibles cambios en los itinerarios, dado que los cierres fueron socializados previo a que se implementaran las medidas.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y de los viajeros durante este proceso de mejora, que permitirá que Leticia brille con mayor fuerza como puerta de entrada a la belleza natural de Colombia”, añadió la entidad.

Estará cerrado por un mes el aeropuerto de Tolú

Paralelamente, entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre, la Aeronáutica Civil anunció que permanecerá cerrado el aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, donde se realiza la ampliación de la pista, entre otros trabajos que se tienen previstos entregar a finales de este año.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

cierre

aeropuerto de Leticia

Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo

fechas

modernización

aeronáutica civil

mantenimiento

Noticias hoy

Amazonas

Colombia

agosto

septiembre

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar