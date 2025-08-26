Manizales fue reconocida como la de mayor calidad de vida de Latinoamérica

Manizales quedó en el primer lugar, mientras que Mérida, en México, y Mendoza, en Argentina, ocuparon el segundo y tercer lugar. Foto: Archivo

Este año, el Premio ONU-Hábitat LATAM reconoció a Manizales como referente en sostenibilidad urbana y calidad de vida tras evaluar 85 indicadores alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), posicionándola como una de las de mayor calidad de vida en la región y en el mundo.

El premio “Ciudades para la vida” fue entregado en una ceremonia que se realizó en Guadalajara. El jurado destacó a Manizales “como referente de planeación urbana en América Latina por su planeación urbana sostenible y transformación territorial”, así como “por su capacidad para articular esfuerzos entre la academia, el sector productivo, la sociedad civil y las instituciones públicas”.

En la ceremonia estuvo el alcalde de Manizales, Jorge Rojas Giraldo, quien en su discurso agradeció en nombre de la ciudadanía, así como resaltó que Manizales es “una ciudad resiliente y potente que sabe que aún le falta mucho por mejorar, pero que sabe que es mucho lo caminado hacia la sostenibilidad y la superación de un sinnúmero de retos que tiene una ciudad”.

Dentro de los reconocimientos, se exaltó que Manizales es una ciudad líder en educación, con once instituciones de educación superior, por lo que ya había sido reconocida por la Unes como “Ciudad aprendizaje”. Además, se destacó que la capital caldense se encuentra en el quinto lugar nacional en el Índice de Competitividad de Ciudades y la ciudad con mejor calidad de vida en Colombia.

El segundo lugar se destacó a la ciudad de Mérida, en México, mientras que en el tercero se posicionó a Mendoza, en Argentina. Entre el jurado calificador se encontraba el Laboratorio en Ciencia de la Ciudad de México, City Science Media Lab del MIT, el Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sostenible (IIMUS), el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG) y el Instituto de las Ciudades (IN-Ciudades).

En esta edición, fueron evaluadas miles de ciudades de América Latina con poblaciones entre 100 mil y 500 mil habitantes, y se tuvo en cuenta la eficiencia en los servicios públicos, la inclusión social y equidad territorial, la innovación urbana y gobernanza y la resiliencia climática y participación ciudadana.

- ¿Qué nos evalúan? 85 indicadores alineados a los ODS.



- Movilidad, espacio público, sostenibilidad, inclusión, gobernanza.



- Manizales, entre las 10 finalistas de la región.



- Gracias a la comunidad que hace posible esta ciudad para la vida. pic.twitter.com/s4kcAcTgi4 — Alcaldía de Manizales (@CiudadManizales) August 25, 2025

“Lo más importante es ser reconocidos como ciudad, es que no es fácil para una ciudad trabajar y trabajar y nunca ser reconocida. Manizales ha crecido en muchas cosas. Yo en todos los ámbitos, digo, con tranquilidad nos falta mucho por mejorar, pero lo que hemos caminado también ha sido largo y contundente. Y este es un ejercicio de crecimiento de modelo de ciudad que no lo ha hecho un gobierno, que la hemos hecho entre muchos”, añadió Rojas.