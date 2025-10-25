Afrocolombianos del Año 2025: abiertas postulaciones

Ganadores del premio Afrocolombianos del Año 2024. Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Hasta el jueves 6 de noviembre estarán abiertas las postulaciones, en trece categorías, al premio Afrocolombianos del Año, que desde 2010 hace un homenaje a representantes simbólicos del tesón y el progreso de la población afrocolombiana y de su aporte al desarrollo del país.

Este año el máximo reconocimiento, el de Vida y Obra, se entregará al Secretario General de la Asamblea Constituyente de 1991, Jacobo Pérez Escobar, en su siglo de vida.

Además, 100 abogados serán exaltados y 100 bachilleres pilos de 2025, que tendrán una graduación simbólica y recibirán la bendición de Jacobo Pérez Escobar desde la cumbre de sus 100 años lúcido.

Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de inclusión simbólica para contribuir a establecer referentes positivos de esta población en la sociedad, más allá del deporte y la música, que también se reconocen.

Por ser una acción afirmativa tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesaria.

Las trece categorías del premio son: Medios y Periodismo, Música y Artes, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Sector Público, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Deportes, Joven y Sector Social.

La ceremonia de premiación se realizará en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de Cali, el martes 9 de diciembre, entre 4:30 p.m. y 6:00 p.m., con transmisión en el portal y redes sociales de El Espectador y por canales locales aliados.

En la ceremonia, personalidades del país entregan galardones y placas a los nominados en representación de la sociedad colombiana.

Previamente, en el mismo auditorio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., se llevará a cabo el IV “Foro de precandidatos presidenciales ante la población afrocolombiana”, con participación de líderes de pequeños productores agrícolas de varias regiones del país, entre otros invitados.

Los méritos que se reconocen

Los jurados recomiendan a los postulantes tener presente el tipo de méritos que busca Afrocolombianos del Año, como haber realizado o hecho parte de una gesta que llenó de orgullo al país, marcado tendencia durante una parte del año, alcanzado un logro que señala una evolución o cambio del país, u obtenido un reconocimiento de sus pares en un campo extremadamente competitivo.

También se reconocen méritos como haber tomado decisiones con gran impacto (positivo) en la comunidad, consolidado la transformación de una institución relevante para la sociedad, alcanzado una posición que lo hace referente simbólico, haber construido una imagen positiva en una responsabilidad donde otros destruyen la suya o haber tenido un impacto concreto en el bienestar de cientos o miles de personas, elevando su dignidad.

No es requisito trabajar directamente con población afrocolombiana ni declaraciones de índole étnica o de diferencia cultural. Solamente se pide aceptar la nominación como un gesto de identidad racial.

El público postula y vota

Usando un formulario en línea, cualquier ciudadano puede hacer postulaciones en las categorías, del 23 de octubre al 6 de noviembre, en el siguiente formulario.

Por categoría, se escogen tres nominados. En la nominación pesan tanto la trayectoria como los logros del año en curso.

Los nominados se conocerán del 9 al 12 de noviembre en El Espectador, y en “Revista Colombia Afro TV”, producida por Fundación Color de Colombia desde 2020, en las emisiones de los miércoles 19 y 26 de noviembre, de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.

El público podrá votar entre el 9 y el 30 de noviembre por las páginas de Facebook de El Espectador y de Fundación Color de Colombia, lo mismo que en el Instagram y la web de Fundación Color de Colombia.

El público es el jurado número nueve, con dos votos de once. El nominado que reciba más “Me gusta” por categoría sumará dos votos frente a los ocho de los jurados.

Por tercer año, habrá un voto adicional, el número 11, que será el de los 500 pilos de grados décimo y once de los Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia y a becarios de UniAndes y estudiantes de universidades acreditadas egresados de los Semilleros de Quibdó y Buenaventura.

Votarán pilos de Quibdó (Chocó); Tumaco (Nariño), Buenaventura, Cali (Valle del Cauca); norte del Cauca (5 municipios): Turbo (Antioquia), Cartagena, María La Baja y Mahates (Bolívar), Cesar (7 municipios), Golfo de Morrosquillo (3 municipios de Sucre y 3 de Córdoba), Zona Bananera y El Retén (Magdalena), Riohacha y Dibulla (La Guajira), y San Andrés.

Son talentos académicos destacados de 14 a 18 años, que están recibiendo una formación complementaria orientada con altas metas.

Estos Semilleros de Becarios U incluyen talentos no afros de los municipios focalizados, dentro de la filosofía de integración, y reciben apoyo de un buen número de quienes han sido nominados en Afrocolombianos del Año en el pasado.

Los jurados

Los jurados permanentes son: Fidel Cano, director de El Espectador; Cecilia María Vélez, exministra de Educación; Mabel Lara, periodista y politóloga, actual secretaria de Desarrollo Económico de Cali; Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador, y Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

Los tres jurados invitados de 2025 se anunciarán con la publicación del primer grupo de nominados. En 2024 fueron las rectoras de Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y CESA.

La Fundación Color de Colombia, uno de los otorgantes del premio, con 19 años de existencia, se enfoca en promover el reconocimiento, la movilidad social y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible.

Para cualquier información adicional, favor escribir a: reconocimiento.integracion@fundacioncolordecolombia.org