Estos son los cambios y detalles que tendrá la Feria de Cali 2025

La Feria de Cali 2025, que será del 25 al 30 de diciembre, llegará con varios cambios en su organización y logística. Según anunció el gerente de la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos de Cali (Corfecali), Fabio Botero, habrá cambios en el desfile, en los participantes en el Salsódromo y el 97% de los eventos serán gratuitos.

En primer lugar, habrá un cambio en el recorrido del desfile, en el que el escenario central dejará de ser la Autopista Suroriental para trasladarse a la calle 25, entre las carreras 4 y 11B, en sentido norte-sur. “La zona de ejecución de los desfiles, en donde va a estar el show de los bailarines en el Salsódromo, va de la Carrera 4 a la Carrera 11b. Ahí estarán los cuatro desfiles: Salsódromo, Autos Clásicos y Antiguos, Fiestas de mi Pueblo y el Carnaval de Cali viejo”, explicó Botero a El País.

Según él, el cambio busca revitalizar el centro de Cali y articularlo con la renovación del barrio Obrero, de la cual entregarán la primera fase en diciembre. El nuevo trayecto tendrá una distancia de 1.5 kilómetros, frente al de antes que era de 1.2 kilómetros, lo que les permitirá tener más paradas y una mejor visualización del desfile a los espectadores.

Además, Botero precisó que el Salsódromo contará con un 40% más de escuelas, pasando de 54 a 76. Y que implementarán un sistema de eliminatorias entre las escuelas para premiar a las tres mejores con incentivos económicos.

“Queremos que sea un jurado con amplia experiencia, que conozca a fondo las escuelas y su trabajo. Además, se evaluará el desempeño de cada escuela tanto en el desfile como en la calidad de su presentación”, respondió el gerente con respecto a las personas que elegirán a los ganadores.

Por la parte de la movilidad, Botero aclaró que habrá cierres parciales, pero no prolongados. Indicó que en la calle 25 cerrarán un carril durante los días del desfile. “Esto reduce el impacto en la movilidad y en la red hospitalaria”, agregó.

Con respecto al impacto ambiental, que han denunciado líderes de la comunidad sobre la tala de árboles, Botero indicó que planean trasladar en conjunto con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) algunos ejemplares a zonas seguras, más no talarlos.

La Autopista Suroriental seguirá siendo escenario de actividades como los dos días de Calle de la Feria y el cierre del evento. Las casetas estarán distribuidas entre el Bulevar de Oriente, el Parque de la Caña y Mariano Ramos, mientras que a Feria Rural y Comunera ofrecerá seis eventos diarios en distintos puntos de la ciudad.

Botero aseguró también que el 97% de los eventos será de acceso gratuito, solo las graderías del Salsódromo y el Superconcierto tendrán costo. Específicamente las graderías tendrán un costo de $350.000 por los cuatro días del evento.

Por el lado de la programación musical, Botero contó que mantendrá su enfoque en el talento local, especialmente de las orquestas. Y que el Superconcierto contará con artistas como Silvestre Dangond y Living Cantina. Además de que realizarán el evento Califlow, de género urbano.

El presupuesto de esta edición será de $23.500 millones, con un aumento del 10% respecto al año anterior. “Hemos recibido gran apoyo del sector privado, lo que nos permite ofrecer una programación más amplia y variada”, destacó el gerente.