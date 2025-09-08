No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Mineros quedaron atrapados tras derrumbe en una mina del Tolima

En la mina, ubicada en una zona rural del municipio de Ataco en el sur del Tolima, realizaban extracción de oro.

Redacción Colombia
08 de septiembre de 2025 - 10:13 p. m.
Imagen de referencia. Tras el derrumbe, cinco personas han sido trasladadas al hospital Nuestra Señora de Lourdes del municipio.
Foto: Mauricio Alvarado
Un derrumbe se registró en la tarde del lunes 8 de septiembre en una mina artesanal de oro llamada “La Granja”, ubicada en la vereda El Piso Anape, a 15 minutos del municipio de Ataco en el sur de Tolima.

El director de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, aseguró que podrían haber cerca de 20 personas atrapadas. Luego, confirmó que inicialmente seis fueron rescatados.

Trasladaron a cuatro mujeres y dos hombres al Hospital Nuestra Señora de Lourdes, donde reportaron el fallecimiento de una de las mujeres.

También, Vélez confirmó que los organismos de socorro y la alcaldía estaban en camino al lugar de los hechos para verificar la información de las personas que aparentemente puedan estar atrapadas.

Además, enviaron voluntarios desde el municipio de Chaparral para que apoyen la emergencia. Iniciaron el Consejo municipal de Gestión del Riesgo para verificar la situación y las capacidades con las pueden apoyar.

Según versiones de la comunidad, hubo personas que lograron salir por sus propios medios. Mientras tanto, intentan remover la tierra y piedra que cayó con maquinaria pesada y poder ubicar a más personas.

Un hecho similar ocurrió en julio en la mina de oro El Minón, en zona rural de Remedios, Antioquia, en el que 18 mineros quedaron atrapados tras un derrumbe. En una operación de rescate que duró más de doce horas, salieron con vida y en buenas condiciones de salud.

Por Redacción Colombia

