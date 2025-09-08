Comunidad en Candelaria, Atlántico, rechaza la construcción de un templo satánico

El terreno está alejado del casco urbano del municipio y está cercado. Foto: Archivo Particular

En el municipio de Candelaria, Atlántico, se generó una controversia desde junio por la construcción de un templo satánico en una zona rural del municipio. El hecho generó alarma nuevamente en la comunidad porque tras el desacuerdo del propietario con la alcaldía, decidió reiniciar la construcción amparándose en el derecho constitucional de libertad de culto.

Jery Gallego es el propietario del predio y quien tiene la iniciativa de realizar la obra, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Sin embargo, varios ciudadanos están en su contra por las creencias religiosas que tradicionalmente hay en el municipio.

En junio, la alcaldía dio a conocer en un comunicado que el propietario no tendría las licencias para construir. “La Alcaldía Municipal de Candelaria informa a la ciudadanía que ha tenido conocimiento de una obra de construcción que se adelanta en jurisdicción del municipio, la cual, según se ha podido establecer, no cuenta con las licencias urbanísticas requeridas, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y las competencias de la Dirección Municipal de Planeación”, decía el comunicado.

Además, señaló que este tipo de intervenciones deben cumplir con los requisitos legales establecidos, independientemente del propósito que las motive, “especialmente cuando se advierte que podrían tener impactos significativos en el tejido social y cultural de nuestra comunidad”, agregaron.

En su momento, líderes comunitarios en compañía de habitantes realizaron una manifestación pacífica en contra de este espacio. Sin embargo, la decisión de retomar la obra fue confirmada por por el representante legal de la organización, quien indicó que hubo un largo desacuerdo con la administración municipal para la venta del predio.

La Alcaldía no se ha vuelto a pronunciar sobre el caso, pero la comunidad mantiene la alarma y el desacuerdo con la construcción de este templo.