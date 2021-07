Alcalde de Necoclí dice que en próximos días podrían llegar 40.000 migrantes más

Necoclí está atravesando una de las peores crisis humanitarias a causa del represamiento de migrantes en las costas del municipio. Según el alcalde, Jorge Augusto Tobón, hay 10.000 extranjeros que están buscando salir por el Golfo del Urabá rumbo a Chocó o directamente a Panamá. La Defensoría del Pueblo aseguró que debido al mal tiempo las lanchas legales no han podido salir rumbo a esos puntos hace más de diez días.

Y la situación cada vez es más crítica. En diálogo con RCN Radio, Tobón aseguró que en los próximos días podrían arribar hasta el municipio entre 30.000 y 40.000 migrantes más, lo que terminaría de incrementar esta crisis. Necoclí es una población de 22.000 personas, según el alcalde, y la llegada de más extranjeros haría que duplicara a los nativos y que colapsaran aún más los servicios públicos, alimentos y el sistema de salud.

También puede leer: La frontera entre Colombia y Panamá: la otra cara de la migración

“Hace cuatro meses llegaron los migrantes, algunos son de Haití, otros son de África, Senegal y Nueva Guinea. El represamiento se da porque tienen que pasar el Golfo del Urabá y no tienen cómo hacerlo”, aseguró Tobón en la entrevista entregada a ese mismo medio.

El martes 27 de julio el alcalde dijo que solo tenían una empresa legalmente constituida para llevar estos migrantes al Chocó o directamente a Panamá. La cantidad de lanchas no es suficiente para transportar a los extranjeros lo que agudiza la crisis pues estas personas quedan a merced de los coyotes.

En la zona de Urabá los coyotes, como se les conoce a las personas que transportan migrantes, son en su mayoría locales que ante la ausencia del Estado y la falta de oportunidades ven como una salida la ayuda a los migrantes. Los llevan por medio del Tapón del Darién, una de las selvas más tupidas e inhóspitas del mundo. Allí hay un subregistro de datos, lo que no permite conocer con exactitud cúantas personas la cruzan al año y cuántos mueren en el intento.

Le puede interesar: Emergencia en Necoclí, miles de migrantes permaneces represados

Desde el 1° de enero de este año hasta el 15 de junio de 2021, se habían reportado aproximadamente 13.100 personas que han pasado entre Colombia y Panamá, según Migración Colombia. Sin embargo, los datos de la Defensoría del Pueblo son un poco más altos. La entidad dijo que durante 2021, 33 mil personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal, Ghana, entre otros países, transitaron entre Colombia y Panamá por el Tapón del Darién.

“Nosotros solo los estamos apoyando con el tema de salud. Alimentación no les brindamos porque no se pueden coger recursos del municipio donde no tenemos autorización y podemos incurrir en una falta. Yo personalmente no me atrevo a acudir a los recursos del municipio, porque además no tenemos”, le dijo Tobón a RCN Radio.