Alcaldía de Cúcuta derogó artículo que establecía pico y placa para los buses

Imagen de referencia. La alcaldía modificó el pico y placa ante el aumento de la contaminación en el aire de la ciudad. Foto: Corponor

Tras las controversias que han generado los cambios en el pico y placa en Cúcuta, esta semana la alcaldía derogó el artículo ocho del decreto que establece las nuevas medidas, en el que se incluían restricciones para el transporte público.

La decisión se tomó luego de que el alcalde Jorge Acevedo se reunió con los gerentes de las empresas de transporte público, que ante los inconformismos con la medida anunciaron que se irían a paro si la alcaldía no escuchaba sus peticiones.

Al terminar la reunión, en la que la alcaldía anunció la derogación del artículo, Miguel Flórez, Gerente de Transontiveros, explicó que la alcaldía tomará otras medidas para controlar la contaminación del transporte público: “el Estado va a realizar el control estricto necesario a los Centros de Diagnóstico Automotor y hacer operativo de control de gases contaminante. Todo vehículo que supere esos niveles será inmovilizado”.

Por su parte, la alcaldía indicó en comunicado que la Corporación autónoma, Corponor, acompañará los controles que se harán sobre las emisiones de los vehículos.

El pasado 26 de abril, la alcaldía de Cúcuta expidió, por sorpresa, un decreto que establece cambios al pico y placa de la ciudad, en el que se estipularon nuevos horarios, así como se amplió el perímetro en el que se aplica el Placa día.

En el caso de Pico y placa, que restringe la movilidad para vehículos particulares, motos y carros del área metropolitana (Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia y Cúcuta), see stablece que las restricciones serán de 7:00 a.m. a 8:30 a.m.; de 11:30 a.m. a 2:30 p.m., y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Mientras que el Placa día, que es para los vehículos (automóviles, camperos, camionetas, camiones, volquetas, motocarros y motocicletas) con placa nacional y extranjeras, las restricciones son entre las 7:00 a.m. a 8:00 p.m.