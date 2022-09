Alrededor de 30 familias damnificadas por incendio en asentamiento de Armenia

Más de 200 socorristas tardaron alrededor de 2 horas en apagar las llamas del incendio en el asentamiento Milagros de Dios, en Armenia. Foto: Alcaldía de Armenia

Un incendió ocurrió en el asentamiento Milagro de Dios, ubicado en Armenia, Quindío. Así lo confirmó Javier Vélez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien agregó que los organismos de rescate fueron informados de las llamas alrededor de las 11 de la mañana del 7 de septiembre.

Aunque no hubo víctimas fatales, sí se registraron cinco personas afectadas por la inhalación de humo.

“Más de 25 unidades del cuerpo oficial de Bomberos de Armenia controlaron la situación con el apoyo de los bomberos de La Tebaida y Calarcá, 20 efectivos policiales, los gestores de convivencia, la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Udegerd. De igual forma, 5 ambulancias, 2 máquinas extintoras y 3 vehículos cisterna”, indicó la Unidad de Gestión de Riesgo en un comunicado.

El director Vélez declaró que aún no se han establecido las causas del incendio, así como señaló que la zona todavía no es segura porque “hay puntos calientes. Por lo tanto, no hemos podido hacer el censo de familias afectadas”. Se estima que alrededor de 30 familias se vieron afectadas.

Al rededor de 50 familias damnificadas tras un incendio se grandes proporciones en el asentamiento Milagro de Dios de Armenia .



Se requirieron máquinas de bomberos de todo el departamento para atender la emergencia ya que están seriamente desfinanciados. pic.twitter.com/rlptPjXWvJ — Movimiento Naranja Eje Cafetero (@EjeNaranja) September 8, 2022

En videos de la comunidad, se ven a decenas de personas salen de sus hogares en el asentamiento Milagro de Dios por la amenaza que representan las llamas. En otras imágenes, se observa a los bomberos intentando apagar el fuego con sus mangueras.

#ATENCION | ARMENIA



Reportan incendio en el sector del barrio Popular en la Ciudad de Armenia, detrás del Colegio Uruguay. Ya los organismos de socorro en el sitio. Aparentemente de una zona baldía alcanzando cerca de 4 viviendas. #RedDeApoyoSIC pic.twitter.com/gx0PkERiOy — RED DE APOYO S.I.C (@RedDeApoyoSIC) September 7, 2022

Se confirmó que más de 200 rescatistas hicieron presencia en la zona, entre integrantes de la defensa civil, la Cruz Roja, Policía Nacional y Alcaldía de Armenia.