El Eje Cafetero proyecta su desarrollo desde el fortalecimiento del sector turístico

A diciembre de 2023, el 42.5% de las exportaciones de Caldas fueron de Café, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Foto: Caldas es Natural - Atmos A

A las 5:45 de la mañana se oyen cantar las primeras aves en el corregimiento de Castilla, ubicado en la subregión Norte de Caldas. Silgas, guacharacas y pavitas hormigueras le dan música al amanecer, mientras el cielo pasa de negro a violeta y de violeta al azul opaco que abraza la niebla de la cordillera. A esa hora, Marta Lucía Giraldo, docente de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, se alista para iniciar su jornada de clases o hacer un recorrido de avistamiento de aves.

Desde el año 2019 su curiosidad por los pájaros empezó a crecer. Entonces vinculó a los estudiantes y a sus familias en una iniciativa que con rapidez empezó a ganar reconocimiento regional e internacional y que ahora recibe a visitantes de distintos lugares, interesados en descubrir la riqueza de la fauna caldense. Su inventario de aves vistas y caracterizadas en la región ya supera las cien especies. El tucanete colirrojo, como es conocida popularmente la especie Aulacorhynchus haematopygus, es una de sus favoritas.

“A los muchachos les encanta el tucán, mueren cuando lo ven, y a mí también me parece muy lindo porque el pico es muy grande”, comentó la docente de ciencia y tecnología oriunda de Aguadas, otro municipio del Norte de Caldas que, además, hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia. Según la Sociedad Caldense de Ornitología, en el departamento hay 802 especies de aves, de las cuales 22 son endémicas y 77 son migratorias.

Al tiempo que la profesora Marta Lucía realiza las primeras actividades del día, en el municipio de Sonsón, subregión Oriente de Antioquia, Luz Dinency Galvis Pareja se prepara para iniciar una de sus rutas cafeteras. Quienes la visitan en su finca empiezan la jornada “tomándose los tragos, que es un café campesino o tinto con panela y un buñuelo”. Esta actividad hace parte de un proyecto llamado Café Savalo, que inició en 2017 y consolidó una dinámica turística y comercial en torno a la cadena productiva del café y la integración de las mujeres.

Al trabajo de esta caficultora en su finca, en su local y en el mercado comunitario de Sonsón, se suma el rol de liderazgo que adquirió dentro del Comité de Cafeteros de Antioquia, donde es una de las pocas mujeres integrantes con voz y voto. Esto le ha permitido gestionar el apoyo necesario para desarrollar procesos de formación e integración con cerca de 200 mujeres caficultoras de la región, consolidando una red de emprendimientos turísticos y proyectos productivos en torno al café.

“Yo aprendí que la plata no es la felicidad; un abrazo de agradecimiento de una campesina o una bendición que dice ‘gracias’ de verdad sí lo es”, expresó esta mujer que ahora adelanta las gestiones para abrir un nuevo curso de capacitación de mujeres con el apoyo del Comité de Cafeteros y la Universidad Pontificia Bolivariana, al tiempo que prepara los detalles para la próxima ruta cafetera con la que busca seguir dinamizando el turismo en el Oriente antioqueño.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Medellín, el departamento de Antioquia es el segundo productor de café más importante del país, con al menos 117.000 hectáreas sembradas y 95.553 fincas cafeteras. En los cuatro departamentos del Eje Cafetero, este grano hace parte de los principales cultivos permanentes registrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A lo anterior se suma el Paisaje Cultural Cafetero como marco de la vocación de la región, que representa un impulso para el turismo. Esta declaratoria de patrimonio mundial de la Unesco hecha en el 2011, integra a 51 municipios y 858 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, reconoce la importancia de las prácticas en torno al café en las comunidades de las ramas Central y Occidental de la Cordillera de los Andes e impulsa el potencial turístico de la región.

Como Marta Lucía y Luz Dinency, gran parte de los 8.2 millones de habitantes que reúnen los cuatro departamentos del Eje Cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda), según los registros del último censo nacional de población realizado por el DANE, tejen una serie de iniciativas en torno a la cultura y el turismo que hacen de este sector un renglón clave de su economía. Asuntos como la inversión en vías, la conectividad regional, la seguridad y la salud ocupan a las administraciones de los departamentos que buscan garantizar mejores condiciones para que propios y visitantes se sigan enamorando de la región.

Café, aves y flores: la marca del Eje Cafetero

El corregimiento de Castilla está ubicado a aproximadamente una hora de viaje por carretera destapada, desde el casco urbano del municipio de Pácora. Es un sitio de especial importancia histórica por asuntos como la existencia del Paso de Bufú, en el antiguo camino entre Medellín y Popayán. Desde hace 18 años la docente Marta Lucía Giraldo vive allí, razón por la que se siente apropiada de la comunidad y de la riqueza natural de la región.

En cierta ocasión vio un afiche en el que se registraban distintas especies de aves y le llamó la atención la belleza de las imágenes: “noté que algunas de esas aves existían en la región y no las teníamos inventariadas”. Tomó una fotografía de la publicación y la llevó al aula de clase para sugerir a sus estudiantes consultar con sus familias cuáles de esas especies habían visto en el corregimiento y cuáles más agregarían a la lista.

Para su sorpresa, el trabajo de los estudiantes dio como resultado una robusta lista de aves observadas en distintos sitios del corregimiento y que hicieron parte del primer borrador de inventario con el que surgió el proyecto BioAves. Con el apoyo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la profesora Marta y sus estudiantes accedieron a un proceso de formación para el uso de la aplicación Merlín, empleada para la identificación y registro de avifauna a través de sonidos, imágenes y descripciones.

“Esa aplicación no solo les gustó mucho a los muchachos, sino que nos sirvió para tener registradas más de cien especies de aves”, comentó la docente. Hoy tiene registro de 117 aves con evidencia fotográfica y descripción detallada, pero aseguró que son muchas más las que se pueden ver en la región. El proyecto BioAves se articuló con las actividades académicas y con el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), haciéndolo transversal a los procesos de formación y consolidando el punto de partida para ver al Norte de Caldas como un sitio clave para el turismo y el avistamiento de aves en el departamento.

Además, incluyeron la iniciativa en el programa Ondas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (antes Colciencias), donde recibieron un reconocimiento a nivel regional que les permitió acceder a la dotación con cámaras robóticas y binoculares para mejorar las condiciones de exploración.

El recorrido de avistamiento tiene como punto de partida la institución educativa, ubicada en la pequeña población; los excursionistas se adentran en el verde espeso de la zona rural de Castilla, cruzan quebradas y suben montañas hasta encontrar de nuevo la vía que los lleva al corregimiento. Actualmente, la profesora trabaja en la planeación de una nueva ruta de avistamiento de aves. El recorrido es dirigido por diez estudiantes de la institución y su costo cubre los servicios ofrecidos y reconoce a los jóvenes que lo realizan.

“BioAves integra a toda la comunidad educativa; es decir, a estudiantes, padres de familia y a mí como docente líder de proyecto”, explicó. En los años que llevan trabajando han recibido a personas de otras instituciones educativas de la región, turistas y organizaciones de investigación científica que han llevado hasta Castilla el desarrollo de actividades como el Global Big Day, que es la jornada mundial de avistamiento de aves.

“Para mí ha sido muy gratificante, no solo porque he impactado a los muchachos de la institución educativa, sino que también he hecho reconocer al corregimiento y la institución a nivel mundial”, comentó la docente. Entre los reconocimientos que han recibido se encuentra el estímulo Enseña por Caldas, de la gobernación del departamento.

El premio les sirvió para montar el sistema de cámaras robóticas en cebaderos de aves que vigilan los estudiantes mediante la aplicación V380 Pro. Recientemente recibieron 400 dólares por parte de un laboratorio de Estados Unidos como estímulo al uso de una de sus aplicaciones de monitoreo de aves. Los recursos los usarán para la adquisición de equipos más sofisticados para el avistamiento a gran distancia.

Si bien BioAves surgió como parte de una actividad pedagógica, el objetivo de la docente en hacer de él “un proyecto autosostenible, que impacte al departamento y la nación, para que muchas personas conozcan a Castilla y a Caldas, porque las aves son muy atractivas para los turistas y los muchachos tienen el potencial de convertirse en guías y ofrecer servicios turísticos”, concluyó.

Entre el municipio de Pácora (Caldas) y Sonsón (Antioquia) hay una distancia de aproximadamente 58 kilómetros que se recorren en menos de tres horas de viaje. Allí pasa la mayor parte de tiempo Luz Dinency Galvis Pareja, docente de profesión, quien por situaciones relacionadas con su salud tuvo que dejar las aulas y se dedicó al café. Ella se reconoce con orgullo como “caficultora de tercera generación”, por eso a través de Café Savalo hace un homenaje a sus raíces e invierte esfuerzos en el desarrollo turístico de la región.

Sus actividades se dividen en tres aspectos importantes. La primera es el trabajo en su finca cafetera, donde la mayor parte de las personas dedicados a cultivar, cosechar y procesar el café son mujeres de la región. Esto se complementa con Café Savalo, una marca de café especial que es también un sitio de obligada visita en el municipio de Sonsón, pues hace parte del catálogo “Antioquia es Mágica”, fue premiado en “Antójate de Antioquia” e integra la Ruta Cafetera de Sonsón y del Oriente Antioqueño en una dinámica de fortalecimiento del turismo en la región.

A través de su emprendimiento no solo potencia el turismo; también anima la integración de las mujeres, especialmente madres cabeza de familia y de la comunidad LGBTIQ+ que trabajan en su negocio. Eso, sumado a dinamizar la economía circular, pues los productos y servicios que emplea para el funcionamiento de su negocio y de las rutas cafeteras, incluso los canastos de mimbre con los que se recolecta el café, son producidos por personas del mismo municipio.

La tercera faceta en la que se desenvuelve Luz Dinency es la del liderazgo. En octubre de 2022 inició con su campaña en el Comité de Cafeteros, con la intención de apalancar proyectos de participación de las mujeres en el negocio del café. “Yo dije: tengo que hacer algo por las mujeres y por los caficultores de Sonsón. Ahí llevo dos años y quiero escalar del comité municipal al departamental”, comentó. Desde su gestión ha sacado adelante proyectos como los días de campo de mujeres caficultoras, una oportunidad de integración y formación para las campesinas de la región.

Justo el 24 de abril llevará a cabo la segunda versión del día de campo y su mayor preocupación es que la lista de mujeres interesadas en participar supera las 170 personas: “eso es un reto muy lindo”, expresó.

La jornada consiste en reunir a mujeres relacionadas con el cultivo del café, dado que anteriormente era una actividad diseñada para una participación mayoritariamente masculina. “Cuando uno va a la finca la primera que sale y le ofrece un tinto es la mujer, también ella es la que pela y revuelve el café porque el esposo está acosado recolectando, pero sin dejar de lado a los hombres, porque somos un equipo”, comentó.

Luz Dinency no tiene claro cuál es el impacto de su proyecto y su liderazgo en términos de cifras. “Son muchísimas mujeres”, dice ella sobre el alance de ideas como la formación de mujeres cafeteras. Ahora está atenta al inicio del segundo semestre de clases de cuarenta mujeres que estudian con el Comité de Cafeteros, y gestiona la posibilidad de patrocinar una nueva cohorte y el desarrollo de un foro urbano de mujeres cafeteras. “Eso es lo que a mí me gusta: no llevarme el conocimiento sino poder compartirlo”, comentó.

En los departamentos de Quindío y Risaralda, la apuesta del turismo también tiene gran relevancia. Sin embargo, los proyectos que emprenden comunidades, empresas y administraciones de manera conjunta están dirigidos al fortalecimiento de líneas innovadoras para el sector.

En el caso del Quindío, por ejemplo, se busca garantizar la sostenibilidad del turismo durante todo el año y no solo en las temporadas de mayor afluencia de turistas. Para ello se ideó la estrategia “Quindío Corazón Deportivo de Colombia”, que incluye un calendario de eventos para atraer a interesados en el sector del turismo deportivo durante todos los meses en los que la demanda turística suele disminuir.

La estratega es liderada por la Gobernación del Quindío, en alianza con Quindío Convention Bureau y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Está dirigida a “superar el turismo estacionario y contar con una oferta durante todos los meses del año, que atienda a usuarios nacionales e internacionales”, como señalaron desde la administración departamental. Entre los eventos para el año 2024 hay programación relacionada con atletismo, ciclomontañismo, ciclismo, trail running, natación, waterpolo, voleibol, entre otros deportes.

Finalmente, Risaralda apuesta por dinamizar el turismo y la economía a través del fortalecimiento de la marca “Hecho en Risaralda”, una estrategia que busca “ofrecer una ventaja competitiva a nivel nacional e internacional a lo que se produce en el departamento”. Aunque este proyecto no es nuevo, pues se encuentra registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio desde junio del año 2022, la intención es mejorar su alcance y beneficiar así a todos los productores departamentales reconocidos bajo la misma.

Sin embargo, Hecho en Risaralda va más allá de la importancia y la rentabilidad que significa en términos económicos. Los productos reconocidos bajo esta denominación gozan de beneficios especiales como su presencia en las estrategias de comunicación y mercadeo que diseña la Gobernación de Risaralda para darse a conocer a nivel regional, nacional e internacional. Artesanías, productos de marroquinería, cafés especiales, derivados del plátano y delicias gastronómicas hacen parte de la lista comercial que se busca seguir fortaleciendo a través de la iniciativa.

Las cifras respaldan la importancia del sector turístico para la región Eje Cafetero, allí radica el interés de las administraciones en no ahorrar esfuerzos para su promoción. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la ocupación hotelera en Antioquia, para diciembre de 2023 fue del 54.4%, en Caldas, Quindío y Risaralda fue del 52%, porcentajes por encima de la media nacional del 51.2% en el mismo mes.

De ese modo, los cuatro departamentos potencian las distintas líneas de su competitividad turística. Este es un sector clave y que cada vez se amplía más desde la diversificación de la oferta. La riqueza natural y cultural de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda es el punto de partida para el fortalecimiento de actividades como el ecoturismo, el turismo religioso, de eventos y negocios, incluso el turismo científico, que hacen parte de una lista inagotable de posibilidades y oportunidades para su desarrollo económico.

